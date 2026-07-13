임만균 서울시의회 의장, 필리핀 서 민도로주(州) 하원의원 대표단 만나 지방의회 교류협력 확대 논의

지난 10일 필리핀 서 민도로주 대표단 접견, 도시정책 공유·협력 기반 다져
“한-필리핀 교류 폭 넓히는 계기되길…실질적인 협력 방안 모색할 것”
서울시의회 임만균 의장은 지난 10일 오후 4시 레오디 오디 F. 타리엘라(Leody Odie F. Tarriela) 필리핀 서(西) 민도로주(Occidental Mindoro) 하원의원과 대표단을 접견하고, 양 지역 간 정책교류 및 우호협력 확대 방안을 논의했다.
이번 방문은 서울시의회의 선진 의정 운영 및 도시정책 우수사례를 공유하고, 양 지역 간 상생 발전과 협력 기반을 공고히 하기 위해 추진됐다. 이날 대표단은 임만균 의장을 예방해 환담을 나눈 후, 서울갤러리로 이동해 서울시의회의 역사와 주요 의정 성과를 살펴보는 시간을 가졌다.
임 의장은 “한국과 필리핀은 오랜 기간동안 지방정부․의회를 비롯한 여러 분야에서 긴밀한 교류를 이어왔다”며 “오늘 만남이 양국 지방의회 간 정책교류와 협력의 폭을 더욱 넓히는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.
타리엘라 의원은 “서울이 국제적으로 인정받고 있는 스마트도시, 대중교통, 기후환경, 전자정부 등 도시정책 분야 행정 및 의정 경험을 공유하고 협력한다면 앞으로 양 지역 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 전했다.
이날 면담에서는 양측은 통합돌봄, 교육 및 장학 협력, 계절근로자 분야 협력, 교류협력 창구 마련 등 상호 관심 분야에 대한 의견을 교환했으며 앞으로도 실질적인 협력 방안을 계속 모색해 나가기로 했다.
한편, 서울시의회는 지난 2024년 한·필리핀 수교 75주년을 기점으로 필리핀 지방정부 및 의회와의 교류를 한층 강화해 왔다. 대표적으로 2024년 2월 케손시티 시의회 대표단에 이어 같은 해 8월 퀴리노주 주지사 대표단을 잇달아 접견하는 등 실질적인 협력 관계를 꾸준히 확대하고 있다.
류정임 리포터