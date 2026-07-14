인천 영종~신도 평화대교 개통…신·시·모도 주민 숙원 해결



신도평화대교. 인천시 제공

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인천 영종도와 신도를 연결하는 연도교가 14일 개통했다. 인천시 종합건설본부는 신도평화대교가 이날 오후 2시 전면 개통했다고 밝혔다.서해남북평화도로 1단계인 이 교량은 총길이 3.26㎞, 도로 폭 13.5m의 왕복 2차로 규모로 조성됐다. 보행자 및 자전거 겸용 도로를 갖춘 일반도로로, 일반 승용차는 물론 이륜차와 자전거, 보행자 모두 통행할 수 있다. 다만 교량 위 안전 확보와 신도 내 도로 여건을 고려해 교량 구간 내 최고 속도는 50㎞/h로 제한된다. 통행료는 무료다.이번 신도평화대교 개통으로 그동안 배편에만 의존해야 했던 신·시·모도 주민들은 24시간 언제든 육지를 오갈 수 있게 됐다. 50년 넘게 이어온 도서 지역 주민들의 이동권 제약이 해소되고 정주 여건이 획기적으로 개선될 전망이다.아울러 향후 강화도를 거쳐 북한 개성 및 해주까지 이어질 서해남북평화도로의 교두보를 마련했다는 점에서 의미가 크다.김홍은 종합건설본부장은 “신·시·모도 주민들의 숙원인 상시 이동권을 실현해 섬과 접경지 등 교통 소외 지역의 교통 복지를 높이고, 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.강남주 기자