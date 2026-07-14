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곡성군과 중국 보타구 중학생, 20년간 홈스테이 이어가

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함께 생활하며 쌓은 우정, 미래 세대 국제교류 우호 협력 다져


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곡성군이 지난 10일부터 13일까지 중국 보타구 중학생 방문단을 초청해 한·중 중학생 홈스테이 행사를 개최하고 있다.


전남광주통합특별시 곡성군과 중국 보타구 중학생들이 홈스테이를 통해 20년째 우정을 이어가고 있다.

곡성군은 지난 10일부터 13일까지 중국 보타구 중학생 방문단을 초청해 3박 4일간 하계 한·중 중학생 홈스테이 행사를 개최했다.

양 지역의 한·중 중학생 홈스테이 행사는 올해 20주년을 맞으면서 청소년 국제교류의 지속성과 의미를 되새겼다.

보타구 방문단은 무령중학교 왕방방 단장을 비롯한 대표단 5명과 학생 15명 등 모두 20명으로 구성됐다.

중국 방문단 학생들은 곡성 지역 개별 가정 홈스테이를 통해 한국의 일상생활과 가족문화를 경험하고 곡성 학생들과 함께 태안사와 섬진강기차마을 등 지역 역사·문화 탐방과 체험 프로그램에 참여해 우호 협력을 다졌다.

이어 곡성중학교를 방문해 학교시설과 교육환경을 체험하며 한국의 교육 현장을 직접 경험하는 시간을 가졌다.

또 전남조리과학고에서는 곡성 식재료를 활용해 비빔밥을 만들며 한국의 식문화를 배우고 K-팝 댄스와 K-뷰티 체험에도 참여해 한국의 대중문화를 즐기기도 했다.

곡성군 관계자는 “20년 동안 이어온 홈스테이는 지속적인 우정을 쌓는 대표적인 교류 프로그램”이라며 “앞으로도 다양한 교류 프로그램을 통해 미래세대를 중심으로 양 지역의 우호 협력을 확대하겠다”고 밝혔다.

곡성 류지홍 기자
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