국립순천대, 국립목포대에 ‘양 대학 직접 협의’ 공식 제안

전남광주대전환기획위 ‘자율 협의 존중’ 권고 환영

“중재가 아닌 당사자 합의가 유일한 해법”



국립순천대학교

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 국립의과대학 설립을 위한 전남광주통합특별시의 중재안이 최종 결렬된 가운데 국립순천대학교가 국립목포대에 두 대학이 만나 직접 해결하자고 제안하고 나섰다.전남광주대전환기획위원회는 14일 중재안을 수용한 목포대와 달리 국립순천대가 불수용 의사를 밝힘에 따라 추가 중재안을 제시하지 않고 특별시의 중재 역할을 종료하도록 권고한다고 발표했다. 위원회는 이번 제안이 최종 중재안이어서 새로운 수정안은 마련하지 않겠다고 밝혔지만, 두 대학이 자율적으로 합의할 경우 그 결과는 존중하겠다는 입장을 제시했다.이와 관련 순천대는 이날 전남광주대전환기획위원회가 밝힌 ‘양 대학의 자율 협의 결과 존중’ 방침에 대해 환영의 뜻을 밝히고, 국립목포대학교에 ‘양 대학 간 직접 협의’를 공식 제안했다.국립순천대는 “의과대학의 정원 배정, 대학 통합, 대학병원 설립 및 승인의 주체가 각각 교육부, 대학 간 합의, 보건복지부에서 결정하는 사안이다”며 “제3자의 중재가 아닌 당사자인 두 대학의 합의만이 결론에 이르는 유일한 길이다”고 밝혔다.국립순천대는 “의과대학의 소재지와 대학 본부 등 권한의 배분은 정치적 시한과 압박이 아닌 인구 규모와 의료 수요, 재정의 타당성, 지속 가능성 및 의학교육 인증 적합성 등 객관적 기준과 절차에 따라 확정돼야 한다”며 “그 기준 위에서라면 어떠한 논의도 열려 있다”고 설명했다.이병운 국립순천대 총장은 “국립의대 신설을 위해 두 대학은 이 과제를 함께 풀어가야 할 동반자다”며 “판단의 시간을 되찾은 만큼, 동·서부 어느 한쪽의 희생이 아니라 통합특별시 전체가 납득할 수 있는 상생의 합의안을 만들어야 한다”고 강조했다. 그는 “이를 위해 국립목포대와의 진정성 있는 대화에 즉시 나설 준비가 돼 있다”며 “대화의 문은 언제나 열려 있다”고 덧붙였다.국립순천대학교는 전날 전남광주대전환기획위원회가 제시한 ‘목포에 통합 대학 본부와 의대, 순천에 500병상 규모 대학병원을 우선 구축하는 방안’에 수용 불가를 통보했다.순천 최종필 기자