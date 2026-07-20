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전남광주특별시, 농수산식품 수출 기반 강화

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제도 정비로 광주기업도 포함…성장 단계별 맞춤형 지원 나서


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전라남도가 추진한 2025년 프랑스 파리 해외상설판매장 판촉행사 현장.


전남광주통합특별시가 농수산식품 수출지원 대상과 수출실적 인정 기준을 대폭 확대해 수출 기반 강화에 나섰다.

통합특별시는 올해 총 107억 원을 투입해 케이(K)-푸드 전략 품목 육성과 글로벌 시장 다변화 등 13개 수출지원 사업을 추진한다.

먼저 국제식품박람회 참가 지원과 해외 바이어 초청 수출상담회, 해외 상설 판매장 운영, 해외 온라인 쇼핑몰 입점, 아마존 브랜드관 운영 등으로 지역 농수산식품의 해외 시장 진출 기반을 강화할 계획이다.

이어 기존에는 지역에 본사나 공장을 둔 기업의 수출실적만 지원 대상으로 인정했지만 앞으로는 지역 소재 기업의 수출실적도 인정하기로 했다.

시는 또 8월부터 광주 지역 기업을 대상으로 해외 온·오프라인 상설 판매장 입점 지원을 확대하고 10월에는 전남광주 통합을 기념한 대규모 농수산식품 수출상담회를 개최하는 등 수출 시너지 창출에 나설 계획이다.

이밖에 해외 바이어 발굴부터 수출 상담, 해외 판촉 행사, 온라인 판매, 해외 상설 판매장 연계까지 기업의 성장 단계별 맞춤형 수출지원을 강화해 통합특별시 농수산식품의 해외 시장 진출 기반을 확대해 나갈 방침이다.

신현곤 전남광주통합특별시 국제협력관은 “전남광주통합특별시 출범은 행정구역 통합을 넘어 농수산식품 수출 경쟁력을 한 단계 높이는 새로운 전환점이 될 것”이라며 “지원 대상 확대를 계기로 더 많은 기업이 세계 시장에 진출하도록 맞춤형 수출지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.

전남광주통합특별시의 지난해 농수산식품 수출액은 10억 8531만 달러로 전국 농수산식품 수출액 124억 196만 달러의 8.8%를 차지했다.

무안 류지홍 기자
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