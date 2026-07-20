서울Pn

검색

“치매, 두려움보단 이해와 준비를”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

워터파크 왜 가나… ‘서울썸머비치’ 가면 되는데

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“혼자여도 걱정말아요, 그대”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“AI 시대 유망 직업은”…서울 강서구, 중학생

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘서대문 전성시대 연다’ 민선 9기 서대문구 슬로건 디자인 공개

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

민선 9기 서대문구 슬로건 표준 디자인.
서대문구 제공


서울 서대문구가 민선 9기 구정 슬로건 ‘모두 함께 만드는 서대문 전성시대 - 다시 뛰는 서대문, 함께 여는 미래’를 시각화한 표준 디자인을 20일 공개했다.

구가 자체 제작한 이 디자인은 ‘주민 모두가 주인이 돼 서대문의 새로운 도약을 함께 이끌어 내겠다’는 구정 의지를 친근하게 전한다.

또한 문구 디자인을 넘어 자연과 기후환경(초록), 배려와 포용(핑크), 교육과 성장(노랑), 참여와 협력(주황), 소통과 공감(하늘색), 도약과 미래(파랑) 등 주민과 함께 만들어 갈 민선 9기의 6가지 구정 핵심 가치를 다채로운 색으로 형상화했다.

구는 슬로건을 각종 문서와 홍보 매체 등에 다양하게 활용할 계획이다. 아울러 슬로건 색상을 공공시설물 등에 적용할 수 있도록 ‘색상 활용 지침(가이드라인)’도 수립했다. 서대문구는 이를 통해 새로운 구정 비전을 널리 알리고 도시 브랜드의 정체성을 강화한다는 목표다.


이범수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“서대문, 침수 아픔 다시 없다”… 배수 관리 ‘꼼

‘우기 재난 점검’ 박운기 구청장

폭염대응, 탄소중립 동시에 잡는 성북

친환경 식수 공급 ‘물충전소’ 설치 이승로 청장 “건강과 환경 지킬것”

‘광진형’ 도시제조업 작업환경 개선

봉제 등 5대 업종 참여업체 모집

종로 청운별빛어린이집 43년 만에 숲속에 ‘새 둥지

연령별 맞춤형 보육실 등 갖춰 넓은 창 통해 사계절 변화 체험

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr