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김현기 강남구청장, 영동대로 도로포장 보수 시행 “공약 신속 이행”

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삼성역사거리~휘문고사거리 235m 구간


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강남구 영동대로 도로 포장 1차 보수 전 후 사진.
강남구 제공


서울 강남구는 7월 10~11일 영동대로 삼성역사거리~휘문고사거리 235m 구간 중 요철이 심각한 123m의 1차 도로 포장 보수를 마쳤다고 20일 밝혔다.

이 사업은 김현기 강남구청장의 민선 9기 공약인 ‘영동대로 개발 교통 혼잡 등 환경 개선’에 포함된 사업이다. 이번에 보수한 구간 외 나머지 영동대로 112m 구간과 삼성역사거리 테헤란로 구간은 관계기관 협의를 마쳐 7월 20일부터 22일까지 추가 정비한다.

영동대로 지하공간 복합개발사업은 휘문고사거리부터 코엑스사거리까지 약 1㎞ 구간을 1~4공구로 나눠 추진하고 있다. 이번 보수 대상은 4공구에 해당된다.

해당 구간은 공사가 장기간 이어지면서 도로 표면의 높낮이 차이가 커지고 곳곳에 요철이 생겨 주행 속도가 높아지는 야간에는 교통사고 위험 증대는 물론 운전자가 충격을 더 크게 느낀다는 민원이 지속됐다.

김 구청장은 지난 2일 현장을 통행하며 직접 확인하고, 노면 상태를 파악한 뒤 서울시와 시공사인 롯데건설에 신속한 보수를 요청했다. 시와 시공사도 주민 불편에 공감해 공사 일정과 보수 범위를 조율하며 적극 협조했다.

구는 지난 14일 구청장을 비롯한 강남구 관계자와 동부도로사업소, 영동대로 추진단, 롯데건설 관계자 등이 참석한 가운데 도로 보수 추진 결과를 점검하는 회의를 열고 남은 구간의 정비 일정과 공사 중 도로 관리 방안을 논의했다.

김 구청장은 “임기 내내 구민의 작은 불편도 세심하게 챙기는 현장 행정을 실행하겠다”며 “강남을 힘차게, 구민을 신나게 할 민선 9기 공약은 반드시 달성하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
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