광진구, 대입 수시 합격 돕는다…8월 ‘3단계 프로그램’ 운영



2026학년도 대입 수시 설명회 모습.

광진구 제공

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서울 광진구가 2027학년도 대입 수시모집 원서접수를 한 달여 앞두고, 수험생들의 합격률을 끌어올리기 위한 ‘대입 수시 집중 지원 3단계 프로그램’을 본격 가동한다고 21일 밝혔다.구는 8월을 수험생들의 합격을 위한 ‘골든타임’으로 보고 설명회와 일대일 컨설팅, 집중상담을 단계별로 운영한다.먼저 구는 다음달 7일 광진구청 대강당에서 ‘수시 전략 설명회’를 개최한다. 이번 설명회에는 이투스에듀 박중서 센터장이 강사로 초빙돼 2027학년도 수시 전형의 주요 변화와 실질적인 지원 전략을 제공할 예정이다. 참여 대상은 수험생과 학부모 300명이다. 참가 신청은 20일부터 광진구청 누리집을 통해 선착순으로 접수 중이다.이어 8월 11일부터 12일까지 이틀간 광진구청 대강당에서 ‘수시 집중 컨설팅’을 진행한다. 서울시교육청 대학진로진학지원단 소속의 현직 교사들이 대거 참여하는 이번 컨설팅은 총 160명의 수험생을 대상으로 진행된다. 개인별 학교생활기록부와 모의고사 성적, 지원 희망 대학 등을 종합적으로 분석해 현실적이고 구체적인 일대일 맞춤형 진학 상담을 제공할 예정이다.마지막으로 8월 24일부터 31일까지 일주일간 광진구 진학상담실에서 ‘수시 대비 특별주간’을 운영한다. 구는 원서 접수 직전 수험생들의 불안감을 해소하기 위해 이 기간 동안 일요일을 제외하고 매일 진학상담실을 확대 운영하기로 했다. 전문 진학 컨설턴트가 상주하며 학생들의 성적과 희망 대학군을 종합적으로 검토해 최종 합격을 위한 밀착 지원에 나선다.김경호 광진구청장은 “9월 수시 원서접수를 앞두고 8월 한 달은 수험생들이 가장 치열하게 고민하고 전략을 세워야 하는 결정적 시기”라며 “공신력 있는 교육 기관 및 현직 교사들과 손잡고 타이밍에 맞춰 정교하게 준비한 이번 3단계 프로그램을 통해, 우리 구 수험생들이 그동안 흘린 땀방울이 최고의 결실로 이어지기를 바란다”고 전했다.이범수 기자