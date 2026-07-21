서울Pn

검색

“치매, 두려움보단 이해와 준비를”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘멋’은 살리고 걷는 ‘맛’ 더한 한양도성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, 행안부 서울 자치구 평가 ‘최고 1등급’…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

낡은 광장 새단장하는 양천문화회관

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

전 군민 30만원 ‘구례군 농어촌 기본소득’ 효과···하나로마트 개점

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

주민 편의·지역경제 활력 기대


  •
구례군 토지면에 들어선 하나로마트.


구례군 토지면에 농어촌 기본소득 시범사업 시행에 따른 효과로 하나로마트가 새롭게 문을 열었다. 이번 개점으로 면 지역 주민들의 기본소득 사용처가 확대돼 생활 편의가 높아지고, 지역 내 소비 촉진을 통한 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

구례군은 오는 9월부터 1년 6개월간 매월 기본소득 30만원을 카드형 지역화폐로 지급할 예정이다. 6·3지방선거 당시 장길선 군수가 1인당 월 30만원 지급을 농어촌 기본소득 공약으로 제시한 후 구례군이 농어촌 기본소득 시범 사업에 추가 선정돼 15만원을 확보하고, 15만원은 군 자체 재원을 통해 추가로 마련했다.

농어촌 기본소득은 지역 내 소비를 촉진해 소상공인과 자영업자의 매출 증대, 지역경제 활성화를 도모하기 위한 사업이다. 면 지역 주민들은 원칙적으로 7개 면 지역의 가맹점에서 기본소득을 사용할 수 있다. 이번 하나로마트 개점으로 사용처가 확대돼 주민들의 이용 편의가 한층 높아질 것으로 전망된다.

장 군수는 “앞으로도 농어촌 기본소득의 정책 효과를 높이기 위해 면 지역 사용처를 지속적으로 발굴·확대하겠다”며 “주민들이 보다 편리하게 기본소득을 이용할 수 있는 환경을 조성해 지역경제 활성화와 지역 내 소비 선순환 기반 마련에 힘쓰겠다”고 밝혔다.


구례 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강동의 미래 정책, 청년들에게서 답을 찾는다 [현장

이수희 구청장, 청년들과 간담회

성동, 침수취약가구 돌봄대가 뜬다

통반장ㆍ공무원 등 89명으로 구성

“내 반려인 점수는”…서울시 ‘반려인능력시험’ 참가

21일부터 선착순 5000명 접수·우수자는 실기 기회

“제가 현장에 가보겠습니다” [현장 행정]

김현기 강남구청장, 주민 간담회

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr