전남광주 상반기 농수산식품 수출 13.2% 증가

김·음료·농수산 가공품 호조, 전남 생산·광주 가공 연계 추진



전남광주통합특별시 상반기 수출 현황 그래픽.

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전남광주통합특별시 상반기 농수산식품 수출액이 지난해보다 13.2% 증가한 5억 8000만 달러로 집계됐다.지역별로는 전남 수출액이 4억 7천662만 달러로 전년 같은 기간보다 13.9% 증가했으며, 광주는 1억 388만 달러로 10.1%가 늘어난 것으로 나타났다.품목별로 김, 음료, 수산가공품, 제조 담배, 주류 등이 수출 증가를 이끌었다.김 수출액은 전남 1억 635만 달러와 광주 528만 달러를 합쳐 총 1억 1163만 달러로 13.6% 증가했고 음료 수출액은 전남 2046만 달러와 광주 470만 달러 등 2516만 달러로, 41.4%가 늘었다.전남에서는 수산가공품 수출이 1억 5005만 달러로 16.4%, 농산가공품이 2060만 달러로 3.4% 늘었으며 광주에서는 주류 수출이 3590만 달러로 50.2% 증가했고 제조담배 수출은 4362만 달러로 4.1% 증가했다.국가별 수출액은 일본이 1억 1079만 달러로 가장 많았으며, 미국 1억 6만 달러, 중국 9772만 달러, 대만 3835만 달러, 러시아 3635만 달러 등의 순이었다.전남광주통합특별시는 상반기 수출 증가세를 이어가기 위해 하반기에 국제식품박람회 참가와 해외 상설판매장 운영, 온·오프라인 판촉행사, 바이어 초청 수출상담회 등을 확대할 계획이다.또 일본·미국·중국 등 주력 시장에서는 전략 품목의 현지 유통망을 확대하고, 동남아시아와 유럽, 중동 등 신흥시장에서는 현지 소비 성향에 맞는 유망품목을 적극 발굴해 신규 판로를 개척할 방침이다.신현곤 전남광주통합특별시 국제협력관은 “행정통합을 계기로 전남의 우수한 농수산물 생산 기반과 광주의 식품 가공·제조 역량을 하나의 수출지원 체계로 연계할 수 있게 됐다”며 “수출기업이 체감하도록 해외마케팅과 인증·통관, 물류, 금융 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자