전남광주 상반기 농수산식품 수출 13.2% 증가

김·음료·농수산 가공품 호조, 전남 생산·광주 가공 연계 추진
전남광주통합특별시 상반기 농수산식품 수출액이 지난해보다 13.2% 증가한 5억 8000만 달러로 집계됐다.
지역별로는 전남 수출액이 4억 7천662만 달러로 전년 같은 기간보다 13.9% 증가했으며, 광주는 1억 388만 달러로 10.1%가 늘어난 것으로 나타났다.
품목별로 김, 음료, 수산가공품, 제조 담배, 주류 등이 수출 증가를 이끌었다.
김 수출액은 전남 1억 635만 달러와 광주 528만 달러를 합쳐 총 1억 1163만 달러로 13.6% 증가했고 음료 수출액은 전남 2046만 달러와 광주 470만 달러 등 2516만 달러로, 41.4%가 늘었다.
전남에서는 수산가공품 수출이 1억 5005만 달러로 16.4%, 농산가공품이 2060만 달러로 3.4% 늘었으며 광주에서는 주류 수출이 3590만 달러로 50.2% 증가했고 제조담배 수출은 4362만 달러로 4.1% 증가했다.
전남광주통합특별시는 상반기 수출 증가세를 이어가기 위해 하반기에 국제식품박람회 참가와 해외 상설판매장 운영, 온·오프라인 판촉행사, 바이어 초청 수출상담회 등을 확대할 계획이다.
또 일본·미국·중국 등 주력 시장에서는 전략 품목의 현지 유통망을 확대하고, 동남아시아와 유럽, 중동 등 신흥시장에서는 현지 소비 성향에 맞는 유망품목을 적극 발굴해 신규 판로를 개척할 방침이다.
신현곤 전남광주통합특별시 국제협력관은 “행정통합을 계기로 전남의 우수한 농수산물 생산 기반과 광주의 식품 가공·제조 역량을 하나의 수출지원 체계로 연계할 수 있게 됐다”며 “수출기업이 체감하도록 해외마케팅과 인증·통관, 물류, 금융 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.
무안 류지홍 기자
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