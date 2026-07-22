서울Pn

검색

수색 비행안전구역 축소… 은평 개발 물꼬 튼다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

복지정책에 청소행정 더한다…금천, ‘약자와의 동행

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광진, 중랑천 국유지 점유시설 정비 마무리

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로 “폐기물 무단·불법 배출 꼼짝마라”

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

함평군, 군청사에 ‘국가유공자 우선 주차구역’ 설치

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

희생과 헌신에 대한 예우 실천…공공시설 이용 편의성 높여


  •
함평군청 국가유공자 우선 주차구역 전경.


전남광주통합특별시 함평군이 국가유공자와 보훈대상자의 희생과 헌신에 대한 예우를 실천하기 위해 22일 군청사에 ‘국가유공자 우선 주차구역’을 설치했다.

‘국가유공자 등 우선 주차구역’은 국가유공자와 보훈대상자의 편의를 돕고 예우 문화를 확산하기 위해 마련했다.

우선 주차구역 근거는 지난해 5월 당시 함평군의회 의장이었던 이남오 함평군수가 의원 발의를 통해 제정·시행한 「함평군 국가유공자 등 우선 주차구역 설치 및 운영 조례」에 따라 설치됐다.

해당 조례는 국가를 위해 희생·헌신한 국가유공자 등이 공공시설을 편리하게 이용할 수 있도록 돕는 우선 주차구역의 설치와 운영에 필요한 사항을 규정하고 있다.

함평군은 조례 시행 이후 군청사 주차 환경을 점검해 민원인이 이용하기 편리한 위치에 우선 주차구역을 조성했으며, 전용 안내표지를 함께 설치해 이용 편의성과 접근성을 높였다.

이남오 함평군수는 “국가유공자의 나라를 위한 희생과 헌신은 모두가 오래도록 기억하고 존중해야 할 소중한 가치”라며 “앞으로도 감사와 예우의 마음을 담아 국가유공자가 존중받는 함평을 만들어 가겠다”고 말했다.

한편, 함평군은 국가유공자와 보훈대상자의 명예를 높이고 복지 증진을 위해 보훈수당 지원 등 다양한 보훈 복지를 추진하고 있다.

함평 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“귀담아 듣고, 곱씹어 살피겠습니다”[현장 행정]

김동욱 도봉구청장 소통간담회

“장애인만을 위한 꿀잼 물놀이”… 노원구가 선물한

장애인 가족 챙긴 서준오 구청장

비 맞으며 빗물받이 청소한 용산… “풍수해 예방에

남영동주민센터 직원 등 100여명 배수로 점검·플로깅 등 환경 정화

불필요한 회의는 ‘그만’, 회식 참석 ‘자율’… 일

과잉 보고 줄이고 의전도 간소화 진교훈 청장 “간부부터 솔선수범”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr