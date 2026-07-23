서울Pn

검색

서울을 울린, 에티오피아 참전 용사 후예들의 ‘고

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘서울 마지막 판자촌’ 구룡마을에 공공주택 212

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

동북선 신설 4개 역명 주민 선택 기다린다…성북구

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

관악구, 신림10구역 재개발 조합설립추진위 승인

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

전남광주특별시, 귀농어귀촌인 정착 지원 강화

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

체류형 프로그램 확대와 역귀농 예방 위한 사후관리 등 논의


  •
전남광주통합특별시는 22일 영암 서울농장에서 전남광주귀농어귀촌인연합회 임원 간담회를 하고 있다.


전남광주통합특별시는 22일 영암 서울농장에서 (사)전남귀농어귀촌인연합회 임원진과 통합특별시 출범 후 첫 간담회를 열어 귀농어귀촌인의 안정적 정착을 논의했다.

이날 간담회에서는 도시민 유입 확대를 위한 홍보 강화, 체류형 프로그램 확대, 역귀농 예방을 위한 사후 관리 등 귀농어귀촌 활성화 방안이 제시됐다.

전남광주통합특별시는 이날 제안된 의견을 면밀히 검토해 제도 개선과 2027년 귀농어·귀촌 정책과 신규 사업에 반영할 계획이다.

전남광주통합특별시는 귀농어귀촌인의 안정적 정착을 위해 주거 등 정주 여건과 창업, 공동체를 연계한 단계별 지원 정책을 펼치고 있다.

2025년 지역 귀농어귀촌인은 3만 8564명으로 전년보다 8% 증가했으며, 귀농인과 귀어인은 각각 전국 최다를 기록했다.

김민주 전남귀농어귀촌인연합회장은 “귀농어귀촌인은 농어촌으로 이주한 뒤 지역사회에 적응하고 정착하는 과정에서 많은 어려움을 겪는다”며 “선배 귀농어귀촌인과 신규 이주민을 연결하는 멘토링과 정보 공유, 교류 활동 등의 지원이 중요하다”고 말했다.

윤연화 전남광주통합특별시 인구청년이민국장은 “귀농어귀촌 정책은 사람을 유치하는 데서 끝나는 것이 아니라 지역사회에 안정적으로 뿌리내리도록 돕는 것이 핵심”이라며 “앞으로도 현장 의견을 적극 수렴해 귀농어귀촌인이 안정적으로 정착하는 정책 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.

무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

수성동계곡 찾은 종로구청장… 현장에서 변화 이끈다[

유찬종 구청장 17개동 민생 탐방

“귀담아 듣고, 곱씹어 살피겠습니다”[현장 행정]

김동욱 도봉구청장 소통간담회

010-9935-9159, 구청장에게 문자하세요

강북, 직통민원 문자소통폰 운영 정창수 청장 “생활 속 불편 해결”

중구, 민선 9기 첫 정비사업 간담회 개최

조합장·추진주체 10명과 소통

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr