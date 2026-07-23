‘디자인마이애미 서울 2026’ 9월 DDP 개최

서울을 시작으로 파리·마이애미 일정

9월 1일부터 6일 DDP 디자인랩 1층서



‘디자인마이애미 서울 2026’ 포스터.

서울시 제공

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서울디자인재단은 디자인 플랫폼 디자인마이애미와 협업해 ‘디자인마이애미 서울 2026’을 개최한다고 23일 밝혔다. 다음달 31일부터 9월 6일까지 동대문디자인플라자(DDP) 디자인랩 1층에서 열린다.지난해 아시아 최초로 서울에서 디자인마이애미가 개최된 데 이어 올해 확대 개최됐다. 디자인마이애미의 전체 일정은 8월 서울에서 시작해 10월 파리, 12월 마이애미다.올해 주제는 ‘함께, 울림’(Resonance: Design in Dialogue)이다. 디자인이 서로 다른 시간과 장소, 문화와 사람 사이에 어떤 관계와 경험을 만드는지 조명한다.행사는 크게 3가지로 구성됐다. ▲세계적 디자인 갤러리의 작품을 선보이는 ‘갤러리 프로그램’ ▲주제 관련 작품을 전시하는 ‘인 시추(In Situ·지역을 담은 전시) 프로그램’ ▲디자인과 산업의 접점을 넓히는 ‘파트너사 전시’ 등이다.갤러리 프로그램에는 영국 찰스 버넌드, 미국 바구헤이, 벨기에 스튜디오 모토 등이 참여한다. 또 인 시추 프로그램에는 천우선, 이규홍, 권중모, 양태오, 비포머티브, 유키 나라, 니암 베리 등이 참여한다.국내외 디자인계 교류를 확대하는 자리도 마련했다. 9월 3일 열리는 디자인 세미나에는 세계적인 디자이너와 갤러리 관계자 등이 연사로 참여해 글로벌 디자인 산업의 미래 등을 주제로 강연과 토론을 한다.전시와 세미나 티켓은 이달 30일부터 DDP 웹사이트를 통해 판매한다. 일반권은 2만 8000원, 세미나권은 6만원, 프리미엄 패스권은 8만원이다. 얼리버드 할인 판매권은 일반권 2만원, 세미나권 4만원, 프리미엄 패스권 8만원으로 할인된다.차강희 서울디자인재단 대표이사는 “이제 서울은 새로운 디자인 흐름과 시장, 담론을 연결하는 도시로 성장하고 있다”며 “DDP와 서울은 세계의 디자이너와 갤러리, 컬렉터가 지속적으로 찾는 컬렉터블 디자인의 거점”이라고 말했다.유규상 기자