세종 관문 조치원역에 지역 카페 ‘조치원ㄱ’ 오픈

25일 사전 개소일 예능프로그램 촬영 붐업



세종 관문인 조치원역에 지역 카페인 ‘조치원ㄱ’가 25일 사전 개소한다. 세종시 제공

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세종의 관문인 조치원역에 지역 특산품을 선보이는 지역 카페가 문을 연다.23일 세종시와 세종창조경제혁신센터에 따르면 24~26일 열리는 세종 조치원복숭아축제와 연계해 25일 조치원역 1층에 한글 콘텐츠 복합공간인 ‘조치원ㄱ’을 사전 개소한다. ‘조치원ㄱ’은 세종시가 추진 중인 ‘한글로(路) 조치원’ 사업의 하나로, 국내 유일의 한글 문화도시인 세종의 정체성을 담아 문화·관광 기능을 강화하고 지역경제를 활성화한다는 취지다. 장기간 비어 있는 조치원역 유휴공간을 활용한 카페에서는 커피와 디저트, 한글 굿즈 등을 전시·판매한다.개소일 예능 프로그램 ‘우리 동네 전성시대’ 촬영도 진행된다. 유명 연예인들이 매장에서 상품을 소개하고 판매하는 행사로 방문객과 소통할 예정이다. 이어 조치원복숭아축제 행사장에서 ‘조치원ㄱ’ 상품을 소개하고 축제 방문객의 매장 방문을 유도하는 현장 홍보에도 나선다.박경찬 세종시 한글문화정책팀장은 “그동안 활용하지 못한 철도역 공간에 카페와 로컬콘텐츠 판매 공간을 조성하게 됐다”며 “사전 개소와 복숭아 축제를 연계해 조치원역 방문객이 원도심과 지역 상권에 활력을 제공할 수 있도록 내실 있게 운영할 계획”이라고 말했다.세종 박승기 기자