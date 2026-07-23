경기 로컬여행 파트너스 사(社)-시군, ‘지역관광 활성화’ 맞손

경기도-경기관광공사, ‘경기 로컬여행 파트너스 밋업데이’ 개최
경기도와 경기관광공사는 23일 경기신용보증재단에서 ‘2026 경기 로컬여행 파트너스 밋업데이’를 개최했다. 밋업데이는 기업·개인이 모여 1:1 비즈니스 미팅, 네트워킹, 교육·실습 등을 통해 협업과 사업화 기회를 만드는 행사다.
경기도 로컬여행 파트너스 36개사와 총 22개 시·군, 관광 관련 기관 및 업계 관계자 등 200여 명이 한자리에 모여 지역관광 콘텐츠를 공유하고 협력 방안을 논의했다.
이와 함께 관광·체험, 플랫폼, 문화예술, 관광컨설팅, 미디어, 굿즈, 마케팅 등 다양한 분야의 로컬여행 파트너스가 참여해 지역 고유의 관광자원과 콘텐츠를 소개했다.
참가자들은 로컬여행 홍보부스에서 스탬프 투어 및 네트워킹 프로그램에 참여하고 다양한 로컬관광 콘텐츠를 체험하며 경기도 로컬관광에 대한 이해를 높였다.
또 사전 매칭을 통한 시·군과 파트너스 간 비즈니스 상담을 운영, 시·군 대상으로 파트너스사의 2027년도 계획 및 신규 사업 50여 건을 제안했다.
안승순 기자
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