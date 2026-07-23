경기 로컬여행 파트너스 사(社)-시군, ‘지역관광 활성화’ 맞손

경기도-경기관광공사, ‘경기 로컬여행 파트너스 밋업데이’ 개최



‘2026 경기 로컬여행 파트너스 밋업데이’ 현장 사진. 경기관광공사 제공

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경기도와 경기관광공사는 23일 경기신용보증재단에서 ‘2026 경기 로컬여행 파트너스 밋업데이’를 개최했다. 밋업데이는 기업·개인이 모여 1:1 비즈니스 미팅, 네트워킹, 교육·실습 등을 통해 협업과 사업화 기회를 만드는 행사다.경기도 로컬여행 파트너스 36개사와 총 22개 시·군, 관광 관련 기관 및 업계 관계자 등 200여 명이 한자리에 모여 지역관광 콘텐츠를 공유하고 협력 방안을 논의했다.이와 함께 관광·체험, 플랫폼, 문화예술, 관광컨설팅, 미디어, 굿즈, 마케팅 등 다양한 분야의 로컬여행 파트너스가 참여해 지역 고유의 관광자원과 콘텐츠를 소개했다.참가자들은 로컬여행 홍보부스에서 스탬프 투어 및 네트워킹 프로그램에 참여하고 다양한 로컬관광 콘텐츠를 체험하며 경기도 로컬관광에 대한 이해를 높였다.또 사전 매칭을 통한 시·군과 파트너스 간 비즈니스 상담을 운영, 시·군 대상으로 파트너스사의 2027년도 계획 및 신규 사업 50여 건을 제안했다.조원용 경기관광공사 사장은 “이번 행사는 경기도에서 활동하는 로컬관광 기업과 시·군이 직접 만나 협력 가능성을 논의하고 새로운 비즈니스 기회를 만들어낸 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 민간의 창의적인 아이디어와 지역의 관광자원을 연결해 경기도 로컬관광 생태계를 더욱 활성화해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자