광명2R구역 학교복합시설 건립 탄력…교육부 공모 선정



광명시청 전경.

일조권 부족으로 무산됐던 경기 광명2R구역 학교 신설 계획이 새로운 국면을 맞았다. 학교를 건물 상단부로 배치하는 광명시의 창의적 계획에 교육부가 손을 들어줬기 때문이다.광명시는 교육부의 ‘2025년 학교복합시설 2차 공모사업’에 광명2R구역 학교복합시설이 선정됐다고 7일 밝혔다.공모 선정으로 시는 약 73억원을 확보, 사업에 탄력을 가할 수 있게 됐다. 향후 차질없이 행정안전부 타당성 조사와 중앙투자심사를 거치면 2031년 3월 개관할 수 있을 전망이다.광명2R구역 초등학교 설립계획은 지난 2022년 일조권 부족 문제로 취소된 바 있다. 시는 일조권 부족 문제를 해결하기 위한 대책으로 학교복합시설을 꺼내 들었다.학교복합시설은 하단부(1~3층)에 자기주도학습실, 시립과학관 등을 설치하고 상단부(4~8층)에 초등학교를 배치하는 방식이다.시는 지난 5월 광명교육지원청과 기본협약을 체결하고 협업해 이번 공모에 선정되는 성과를 거뒀다.박승원 시장은 “이번 공모 선정은 시와 광명교육지원청이 유기적으로 협력한 결과”라며 “주민들의 숙원사업인 초등학교와 학교복합시설 건립사업이 원활히 추진되도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.강남주 기자