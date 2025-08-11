광명시, 1차 소비쿠폰 지급률 96.4%…경기도서 제일 높아



광명시청 전경.

경기 광명시는 1차 민생회복 소비쿠폰 지급률이 96.4%를 기록했다고 11일 밝혔다. 이는 경기도 31개 시군 중 가장 높은 지급률이다.10일 오후 6시 기준 경기도 일일상황보고에 따르면 시의 소비쿠폰 지급 대상 인원은 28만1674명으로 이중 27만1566명이 소비쿠폰을 받았다.시는 이같은 성과는 소비쿠폰 지급 2주 전부터 전담 TF팀을 구성해 사업 전반을 점검하고, 1주 전에는 전담 콜센터를 운영하는 등 발빠른 대처가 한몫했다고 자평했다. 또한 지난 1월 전 시민에게 1인당 광명사랑화폐 10만원을 지급한 민생안정지원금 사업 경험 큰 역할을 했다고 본다.시는 특히 온라인 신청이 어려운 거동 불편 시민을 위해 ‘찾아가는 신청’ 서비스를 운영해 154명이 혜택을 받았다.박승원 시장은 “소비쿠폰이 얼어붙은 민생경제 회복의 마중물 역할을 다하기 위해서는 최대한 많은 시민이 혜택을 받는 것이 무엇보다 중요하다”며 “모든 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 끝까지 최선을 다할 것”이라고 말했다.강남주 기자