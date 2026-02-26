김용일 서울시의회 정책위원장, 정책위원회 연구발표 및 워크숍 일정계획 확정

서울Pn

23일 정책위 간담회를 통해 연구발표 및 워크숍 일정계획 확정
“내실있는 연구발표 및 워크숍 개최를 통해 연구 성과를 공유, 서울시정과 교육행정의 실효적 대안 제시 노력”


22기 정책위원회 간담회를 진행하고 있는 김용일 정책위원장


김용일 서울시의회 정책위원장(국민의힘·서대문4)은 지난 23일 정책위원장실에서 법제과장, 법제정책팀장 등이 참석한 가운데 간담회를 열고 22기 정책위원회 연구발표 및 워크숍 일정 계획 등을 논의해 확정했다.

이날 간담회에서 김 위원장은 정책위원회 연구성과 공유와 연구역량 강화 등을 위해 지난 9일 전체회의에서 결정한 정책위원회 연구발표 및 워크숍 일정(3월 19~20일)에 대한 계획안을 마련했다.


22기 정책위원회 간담회를 진행하고 있는 김용일 정책위원장


먼저 1일 차(3월 19일)는 연구발표회와 세미나를 개최해 그동안 진행한 연구과제 발표와 향후 소위원회 활동 계획 등을 논의하고 2일 차(3월 20일)에는 정책현장 방문활동 등을 실시할 예정이다.

그는 “연구성과 공유와 과제 발굴, 연구역량 강화를 위해 내실 있는 연구발표회 및 워크숍을 개최함으로써 서울 시정과 교육행정의 현안에 대해 실효적인 대안을 제시하도록 적극 노력하겠다”고 밝혔다.


온라인뉴스부
