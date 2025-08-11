이제영 경기도의원, 반도체 분야 계약학과 입교식 참석...경기도 미래, 학생들의 꿈과 비전에 달려



이제영 의원(미래과학협력위원회 위원장)이 8월11일, 차세대융합기술연구원에서 열린 ‘25학년도 반도체 분야 특성화고 계약학과 및 하계 교육 1학년 입교식’에 참석해 축사를 전하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 이제영 위원장(국민의힘, 성남8)이 경기도의 미래를 책임질 반도체 분야 청년 인재들을 격려하며 전폭적인 지원을 약속했다. 이제영 위원장은 11일, 차세대융합기술연구원에서 열린 ‘25학년도 반도체 분야 특성화고 계약학과 및 하계 교육 1학년 입교식’에 참석하여 축사를 통해 이같이 밝혔다. 이날 행사에는 도내 8개 특성화고 계약학과 1학년 학생 138명과 학교장, 경기도 및 교육청 관계자 등이 참석했다.이제영 위원장은 축사를 통해 50년 전 자신의 고등학교 입학 시절을 회상하며, “그 당시에는 막연히 좋은 대학과 직장을 꿈꿨지만, 이 자리에 오신 학생들은 이미 명확한 꿈과 비전을 가지고 계시다”며 학생들의 선택에 대한 존경을 표했다. 또한 하버드대 졸업생의 성공 요인이 ‘꿈과 비전’에 있었다는 사례를 언급하며 “확고한 꿈을 가진 여러분은 반드시 성공할 것”이라고 확신했다. 그는 미래과학협력위원장으로서 경기도가 추진하는 반도체 인재 양성 정책에 대한 확고한 의지를 드러냈다. 이 위원장은 “교육 분야 위원회와 협력하여 관련 예산을 전폭적으로 지원하고, 교육청과 함께 여러분이 훌륭한 인재로 성장하도록 최선을 다하겠다”라고 약속했다. 마지막으로, 이제영 위원장은 차세대융합기술연구원의 우수한 인프라와 전문가들을 언급하며 “대한민국 최고 전문가들이 함께하는 이곳에서 교육을 잘 받고 꿈과 비전을 펼친다면, 대한민국 미래는 여러분 손에 달려있다”라며 학생들을 응원했다.이번 사업은 경기도 직업계고와 연구원, 대학, 산업체 등을 연계하여 반도체 분야의 실무 인력을 집중 양성하는 것이 목표다. 사업 기간은 2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지이며, 경기도 내 반도체 분야 특성화고 계약학과 학생과 교원을 대상으로 진행된다. 주요 사업 내용은 학생들을 대상으로 한 반도체 전 분야(전공정, 후공정, 설계, 장비)에 대한 이론 및 실습 교육이다. 또한, 교원들의 반도체 분야 교수-학습 지도 역량 강화를 위한 맞춤형 직무 연수도 함께 운영될 예정이다. 한편, 이제영 의원은 경기도의회 미래과학협력위원회 위원장으로서 시스템반도체, AI 등 첨단 산업 육성을 위한 정책 마련에 주력하고 있다.온라인뉴스팀