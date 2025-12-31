오세훈 “신속한 위원회 심의로 주택공급 속도 높일 것”

도시주택 성과 공유회에서 밝혀

가락극동 12개동 999가구 공급

여의도 공작 581가구로 재건축



오세훈(왼쪽 세 번째) 서울시장이 30일 서울시청에서 열린 ‘2025 도시주택 성과 공유회’에서 도시계획·정비사업 관련 주요 위원회의 위원들과 대화하고 있다.

서울시 제공

오세훈 서울시장은 30일 “신속하고 책임 있는 위원회 심의로 도시 정비사업을 활성화하고 주택공급 속도를 높이겠다”고 밝혔다.오 시장은 이날 서울시청에서 도시계획·정비사업 관련 위원회 위원 33명 등 60명이 참석한 가운데 열린 ‘2025 도시주택 성과 공유회(타운홀미팅)’에서 이렇게 말했다. 도시계획위원회, 도시건축공동위원회, 정비사업 통합심의위원회, 소규모주택정비통합심의위원회 등 4개 위원회는 올해 100차례 회의에서 411건의 도시계획·정비사업 안건을 심의했다.오 시장은 “신속통합기획 등 주거 보급이나 도시계획 측면에서 속도감 있는 행정이 이뤄지고 있다”면서 “통합심의뿐 아니라 초기 단계부터 전문가들이 투입돼 (정비사업) 계획을 세운 게 변화의 단초를 만들었다”고 강조했다.각 위원회의 대표 위원은 올해의 성과를 소개하고 현장 중심 심의 확대 등을 제안했다.도시계획위원회는 목동 14단지의 저출산 고령화 대비 생활 사회간접자본(SOC) 확보 사례를 발표했다.한편 지어진지 40년이 넘은 송파구 가락극동아파트와 여의도 공작아파트 정비사업도 본궤도에 오른다. 서울시는 지난 29일 제14차 정비사업통합심의위원회를 열고 ‘가락극동아파트 재건축 정비사업’에 대한 건축·경관·교통·교육·공원·환경 등 5개 분야에 대한 통합 심의가 조건부 의결됐다고 밝혔다. 41년 된 가락극동아파트는 기존 7개 동, 최고 15층, 555가구에서 12개 동, 최고 35층, 999가구(공공임대 123가구 포함) 규모의 아파트 단지로 탈바꿈한다.48년 된 공작아파트는 기존 373가구를 581가구로 재건축하는 안이 통과됐다. 여의도 금융가라는 입지를 살려 업무·상업 시설까지 갖춘 복합 주거공간으로 추진되며 2029년 착공 예정이다. 서대문구 충현2구역은 지하 8층~지상 19층 업무시설과 근린생활시설로 복합 개발한다.﻿김주연 기자