서울시, 지하도로 끼임사고 막는 ‘스마트 진입제한

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 신혼부부 ‘한옥 임대주택’ 입주자 모십니다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

깨끗한 성동… ‘새단장’ 전국 최우수 자치구

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

송파, 올해 최고 정책은 ‘문화예술회관 개관’

울산 제조업 외국인 근로자 증가세

E9 취업 6510명… 전년보다 28%↑
스리랑카 출신 1119명으로 최다

울산 지역 제조업에 종사하는 외국인 근로자가 지속적으로 늘고 있다. 국내 인력이 부족한 사업장을 중심으로 외국인 근로자가 늘면서다.

울산시는 30일 ‘다문화가구·외국인 통계’를 분석한 결과, 2024년 ‘고용허가제’(E-9)로 울산에 취업 중인 외국인 근로자’는 6510명으로 조사돼 지난해 대비 1434명(28.3%) 증가했다고 밝혔다. 연도별 고용허가제 외국인 근로자는 2020년 2988명, 2021년 2585명, 2022년 3320명, 2023년 5076명, 2024년 6510명 등 계속 증가세를 보였다.

국적별로는 스리랑카 출신이 1119명으로 전체의 17.2%를 차지했다. 다음으로 캄보디아 825명(12.7%), 필리핀 797명(12.2%), 베트남 730명(11.2%) 순으로 조사됐다. 산업별로는 제조업 근로자가 전체의 94.8%인 6172명으로 집계됐다. 이어 어업 219명, 농축산업 64명, 건설업 53명 등이다.

제조업 부문 외국인 근로자는 지난해 대비 1475명(31.4%) 늘어나 가장 큰 증가세를 보였다. 시 관계자는 “제조업에 인력난이 심해지면서 외국인이 지역 노동시장을 채우고 있다”고 밝혔다.


울산 박정훈 기자
2025-12-31 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관악, 버스 차고지에 ‘서울창업허브’ 조성

창업 지원 ‘관악S밸리’ 핵심 시설 “경제 체질 강화하는 전략적 투자”

광진구 “소통으로 일궈낸 162회 대외 평가 수상”

종합청렴도 평가 3년 연속 1등급, 공약이행평가는 3년 연속 최고등급

전국 첫 ‘요양보호가족 휴식제’… 영등포, 행안부

제1회 대한민국 봉사 공모전 대상 돌봄 봉사단, 말벗 지원·병원 동행 3200여건 생활 밀착 서비스 제공

노원 ‘씽씽 눈썰매장’ 추위도 날린다[현장 행정]

직접 눈썰매 탄 오승록 구청장

