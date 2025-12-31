‘한 뿌리’ 광주ㆍ전남 행정통합 급물살 탄다

강기정 “당장 추진단 구성하자”

김영록 “대부흥 위해 통합 필요”

내년 초 ‘특별광역연합’ 출범 예정



강기정(가운데) 광주시장이 30일 시청 브리핑룸에서 ‘광주·전남 행정통합 추진기획단 공동 구성’을 전남도에 제안하고 있다.

김영록(가운데)﻿ 전남지사가 30일 도청에서 실국장 정책회의를 주재하며 현안을 논의하고 있다.

대구·경북, 대전·충남 행정통합이 전국적인 이슈로 떠오른 가운데 ‘한 뿌리’로 불리는 광주·전남에서도 행정통합 논의가 급물살을 탈 전망이다.강기정 광주시장은 30일 ‘광주·전남 행정통합 추진기획단 공동 구성’을 전남도에 전격 제안했다. 강 시장은 이날 기자간담회를 열고 “지난 28일 김영록 전남지사는 ‘광주·전남 행정통합 추진기획단’을 구성하겠다는 입장을 밝혔다”면서 “우리 광주는 광주와 전남이 공동으로 구성하자는 제안을 드린다”고 밝혔다. 이어 “행정통합은 참 어려운 일이지만 최근 통합을 둘러싼 환경이 급변하고 있다”며 “통합을 위해선 전남의 동의가 더 중요한데, 전남이 먼저 제안한 지금 광주가 머뭇거릴 이유가 없다”고 말했다.강 시장은 “쇠뿔도 단김에 빼야 한다. 지금은 전남과 대통령, 국회가 나선 만큼 광주·전남이 통합단체장을 뽑는 ‘초광역 특별시 1호’가 될 수도 있을 것”이라며 “4년 후도, 다음도 아닌 바로 지금 나서야 한다. 오늘 밤에라도 당장 만나 ‘공동 추진기획단’ 구성을 논의하자”고 했다.앞서 김 지사는 지난 28일 “광주·전남 대부흥을 이루기 위해 광주·전남 대통합이 필요하다”며 기획단 구성 방침을 밝혔다. 강 시장의 이날 발언은 김 지사의 선제 행보에 대한 역제안으로 받아들여진다.김 지사는 “지난 40년간 광주와 전남은 분리돼 경제·정서적으로 불편한 점이 많았다”며 “한 뿌리인데 행정적으로 나뉘어 있었던 만큼 결국은 다시 합칠 수밖에 없다고 본다”고 덧붙였다.앞서 광주·전남은 민선 7기 들어 행정통합을 추진했으나, 서로 다른 이해관계 속에 구체적인 논의로 이어지지 못하고 백지화됐다. 내년 초에는 행정통합보다 낮은 수준의 ‘광주·전남 특별광역연합’이 출범할 예정이다.한편 내년 지방선거에서 광주시장 출마 예정인 민형배 더불어민주당 의원(광주 광산을)도 ‘2030년 광주·전남 행정통합’을 지역 정치권에 제안하고 나섰다.광주 홍행기 기자