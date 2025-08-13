경기도-경기도의회, 여·야·정협치위원회 협치 2년 만에 ‘복원’



13일 2025 여야정협치위원회 협약식에서 김동연 경기도지사, 김진경 경기도의회 의장, 최종현 경기도의회 더불어민주당 대표 의원, 백현종 경기도의회 국민의힘 대표 의원이 협약서에 서명하고 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공)



13일 오전 도담소에서 김동연 경기도지사, 김진경 경기도의회 의장, 최종현 경기도의회 더불어민주당 대표 의원, 백현종 경기도의회 국민의힘 대표 의원, 각 당 대표단과 주요 내빈 등이 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공)

2023년 여야정협치위원회 출범 이후 사실상 중단됐던 경기도와 도의회 간 협치 채널이 다시 가동된다.김동연 경기도지사와 김진경 경기도의회 의장, 최종현 더불어민주당 대표, 백현종 국민의힘 대표는 13일 도담소(옛 경기도지사 공관)에서 ‘2025년 여야정협치위원회 협약식’을 갖고 협치를 약속했다.김 지사는 인사말을 통해 “이번에 비가 많이 와서 가평, 포천에 큰 피해가 있었습니다만, 피해 복구에 있어서 우리 도의회에서 여야가 한목소리, 함께 손잡아주시는 것을 보고 우리 도민과 경기도의 발전을 위해서는 당을 떠나서 함께할 수 있다는 좋은 본을 보였다고 생각한다”라고 소감을 밝혔다.이어 “앞에 놓인 해바라기꽃처럼 다 함께 태양을 향해서 한 방향으로 모습을 취하는 특징이 있다. 경기도와 대한민국의 발전을 위해, 새 정부의 성공을 위해 힘을 합쳐서 함께 가자는 뜻이다”라고 설명했다.그러면서 “9월 본회의가 열리게 되면 내년도 예산안 심의, 행정감사 등 할 일이 산적해 있는데 오늘 협약으로 좋은 결과를 낼 수 있는 기반을 만들게 돼서 대단히 기쁘다”며 “다시 한번 경기도의 발전과 경기도민 삶의 질 향상을 위해 힘을 모으자는 다짐의 자리가 되었으면 좋겠다”라고 덧붙였다.김진경 경기도의회 의장은 “경기도는 1,420만 도민이 살아가는 대한민국 지방정부로 그만큼 책임감도 많이 느끼고 있다. 우리가 함께 여야정협치위원회를 잘 이끌어간다면 더 나은 삶과 더 나은 내일을 위한 경기도가 될 수 있지 않나 생각한다”라고 화답했다.최종현 경기도의회 더불어민주당 대표는 “앞으로 열심히 해서 도민의 삶의 질을 향상하는 결과물이 나왔으면 좋겠다”고 말했고, 백현종 경기도의회 국민의힘 대표는 “이번 기회에 여야정협치를 위한 조례도 제정해 보는 게 어떨까 생각한다. 또 분과위원회에서 각각 전문성을 가진 분들이 수시로 수석님들과 소통했으면 한다”고 제안했다.공동 협약에 따라 여야정협치위원회는 보다 집중적인 논의를 위해 기존 22인에서 경기도지사, 경기도의장, 경기도(경제부지사, 협치수석, 기획조정실장, 균형발전기획실장), 양당 각 4인(대표 의원, 총괄 수석부대표, 정책위원장, 수석대변인) 등 총 14인으로 압축했다.여야정협치위원회 역할은 도정에 관한 전반적인 주요 사항, 주요 조례안ㆍ예산안, 사회적 주요 쟁점, 도의회 정책ㆍ전략사업 등을 협의하여 처리하는 것으로 정했다.협약식에 이어 도의회 12층에 마련된 여야정협치위원회 사무실 현판식을 가졌다.안승순 기자