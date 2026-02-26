활짝 문 연 중랑실내놀이터 6호점

‘늘푸른공원점’ 면목5동에 개관



지난 24일 면목5동 중랑실내놀이터 ‘늘푸른공원점’ 개관식에 참석한 류경기 중랑구청장.

중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 지난 24일 여섯 번째 중랑실내놀이터 ‘늘푸른공원점’ 개관식을 열었다고 25일 밝혔다.구는 기획 단계부터 중랑구육아종합지원센터의 전문 자문을 반영해 아동의 발달 특성과 안전을 최우선으로 고려해 설계했다.정식 운영은 27일부터다.‘나무놀이터’를 콘셉트로 한 면목5동 6호점은 목재와 자연을 주제로 한 5개 놀이존으로 구성됐다.신체활동 중심 놀이 공간을 비롯해 ‘반딧불이 인터랙티브(Interactive) 놀이터’, ‘미니 텃밭 체험 공간’ 등 자연을 오감으로 체험할 수 있도록 꾸몄다.이용 대상은 2세부터 6세(2020~2024년생)까지의 미취학 아동이다.운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 주말은 오전 9시 40분에 시작해 오후 6시까지 운영한다.매주 월요일은 정기 휴관일이다.이용을 원하는 주민은 ‘우리동네키움포털’을 통해 사전에 예약해야 한다.구는 2022년 면목4동 1호점을 시작으로 지난해 3호(숲속), 4호(우주), 5호(손끝) 놀이터를 열었다.현재까지 누적 이용 아동은 11만 8000명에 달한다.구는 이번 6호점에 이어 조만간 7호점인 ‘한옥놀이터’까지 개관해 올해 3월까지 총 7곳의 테마형 실내놀이터를 마련할 계획이다.류경기 중랑구청장은 “이번 실내놀이터는 원목이 주는 안정감 속에서 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 친환경 요소를 반영했다”며 “앞으로도 다양한 주제의 놀이공간을 지속적으로 확충해 아이 키우기 좋은 도시 중랑을 만들어 가겠다”고 강조했다.유규상 기자