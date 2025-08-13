금천구, 전국 최초 AI 기반 ‘내 집 경계 정보’ 확인 시스템

금천구청 홈페이지 종합민원 ‘내 땅 경계 지도’



서울 금천구가 전국 최초로 인공지능(AI) 기술을 활용해 ‘내 집 경계 정보 확인 시스템’을 구축했다.

서울 금천구가 전국 최초로 인공지능(AI) 기술을 활용해 토지경계정보를 한눈에 확인할 수 있는 ‘내 집 경계정보 확인 시스템’을 서비스를 시작했다.13일 금천구에 따르면 구청 홈페이지에서 종합민원(부동산민원)의 ‘내 땅 경계 지도’ 메뉴를 이용하면 토지 경계를 실시간으로 확인할 수 있다. 금천구에선 건물번호판에 부착된 QR코드를 찍어 확인할 수도 있다.토지 경계뿐만 아니라 구청 홈페이지에서 클릭 한 번으로 지목, 면적, 토지이동 사유, 공시지가 등 토지대장 핵심 정보를 쉽게 열람할 수 있다.이 시스템을 구축하기 위해 금천구는 최근 10년치 측량이력 자료와 지상경계점 좌표 정보, 현장 위치 사진 등을 수집했다. 또한 데이터 유효성을 검사하고 웹 표준 파일로 변환하는 등 처리하고 AI를 활용해 별도 측량 없이 토지경계를 확인할 수 있도록 했다. 기획부터 개발까지 모든 과정을 공무원이 직접 수행해 4000만원 안팎의 비용을 절감했다고 금천구는 설명했다.유성훈 금천구청장은 “주민 생활 편의를 높이고 토지경계 민원을 보다 신속하게 해결하는 데 실질적으로 기여할 것”이라며 “금천구가 AI를 활용한 스마트 행정을 선도해 나가는 사례가 될 것”이라고 말했다.김주연 기자