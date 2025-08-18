중랑구, 을지연습 비상소집 훈련 신속 대응… 류경기 중랑구청장 응소 완료



2025 을지연습 비상소집에 응소한 류경기 중랑구청장과 직원들의 모습. 중랑구청 제공

서울 중랑구가 18일 오전 6시, 2025 을지연습 공무원 비상소집 발령에 따라 신속하게 대응했다고 밝혔다. 류경기 중랑구청장을 포함한 직원 1436명이 응소를 완료하며, 유사시 즉각 대응할 수 있는 재난 대응체계를 확인했다.을지연습은 국가비상사태에 대비한 훈련으로, 올해는 이날부터 21일까지 3박 4일간 진행된다. 이번 비상소집에서는 각 부서의 부서장과 팀장을 비롯한 필수 요원을 지정해 1시간 이내, 일반 직원은 2시간 이내에 각 지정 장소로 응소해야 했다.구는 사전계획에 따라 전 직원 대상 응소 여부를 철저히 확인하며, 신속한 대응 시스템을 가동했다고 설명했다.류경기 중랑구청장은 “실제 위기 상황을 가정한 훈련을 통해 구민의 안전을 지키기 위한 대응 역량을 한층 강화해 나가겠다”며 “어떠한 재난 상황에서도 흔들리지 않는 중랑구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자