순천 낙안면, 강남라이온스클럽과 취약계층 ‘사랑의 집수리’ 호응

독거노인 3가구에 새 보금자리 선물



순천시 낙안면이 지역사회 봉사활동으로 순천강남라이온스클럽과 함께 관내 독거노인 3가구를 대상으로 ‘사랑의 집수리 봉사’ 활동을 펼쳐 호응을 받았다.이번 봉사활동은 평소 열악한 주거 환경에서 생활하는 관내 독거노인 어르신들의 어려움을 전해 들은 구본일 낙안면장의 제안으로 이뤄졌다. 딱한 사정을 접한 순천강남라이온스클럽은 흔쾌히 재능 기부로 동참 의사를 밝히며 면장과 함께 따뜻한 마음을 모았다.지난 17일 30도가 넘는 덥고 습한 날씨 속에서도 양익찬 강남라이온스클럽 회장 등 봉사자들은 독거노인 가정을 직접 방문해 낡은 벽지 및 장판 교체, 노후 목조주택 기둥·마루 보수, 전등 교체, 마당 보수 등 주거 환경 개선활동을 진행했다.집수리를 받은 어르신은 “오래된 집이라 여기저기 손 볼 곳이 많았는데 면장님과 많은 분들이 오셔서 새집처럼 집을 고쳐주셨다”며 “낡고 불편했던 공간이 안전하고 괘적한 보금자리로 탈바꿈해 정말 감사하다”고 눈시울을 붉혔다.구본일 낙안면장은 “좋은 분들의 도움으로 주민을 위해 봉사할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 민관이 협력해 소외된 이웃을 살피고, 면민 모두가 행복한 낙안면을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.순천 최종필 기자