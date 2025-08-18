서울Pn

검색

여의도 ‘서울달’ 1년 새 5만명 탔다...“글로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구직단념 청년들 현장 체험 쌓아 준 동대문

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

최첨단 문화기술 테마파크 성수로 오세요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진, 중소기업육성기금 23억원 융자

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

순천 낙안면, 강남라이온스클럽과 취약계층 ‘사랑의 집수리’ 호응

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

독거노인 3가구에 새 보금자리 선물


  •
순천시 낙안면이 순천강남라이온스클럽과 함께 독거노인 3가구를 대상으로 ‘사랑의 집수리 봉사’ 활동을 펼쳐 주민들의 호응을 받았다.


순천시 낙안면이 지역사회 봉사활동으로 순천강남라이온스클럽과 함께 관내 독거노인 3가구를 대상으로 ‘사랑의 집수리 봉사’ 활동을 펼쳐 호응을 받았다.

이번 봉사활동은 평소 열악한 주거 환경에서 생활하는 관내 독거노인 어르신들의 어려움을 전해 들은 구본일 낙안면장의 제안으로 이뤄졌다. 딱한 사정을 접한 순천강남라이온스클럽은 흔쾌히 재능 기부로 동참 의사를 밝히며 면장과 함께 따뜻한 마음을 모았다.

지난 17일 30도가 넘는 덥고 습한 날씨 속에서도 양익찬 강남라이온스클럽 회장 등 봉사자들은 독거노인 가정을 직접 방문해 낡은 벽지 및 장판 교체, 노후 목조주택 기둥·마루 보수, 전등 교체, 마당 보수 등 주거 환경 개선활동을 진행했다.

집수리를 받은 어르신은 “오래된 집이라 여기저기 손 볼 곳이 많았는데 면장님과 많은 분들이 오셔서 새집처럼 집을 고쳐주셨다”며 “낡고 불편했던 공간이 안전하고 괘적한 보금자리로 탈바꿈해 정말 감사하다”고 눈시울을 붉혔다.

구본일 낙안면장은 “좋은 분들의 도움으로 주민을 위해 봉사할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 민관이 협력해 소외된 이웃을 살피고, 면민 모두가 행복한 낙안면을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

광복 뜻 새기고… 해외 거주 독립유공자 후손과 독립

광복절 80주년 보신각 타종 행사

“서대문독립공원, 역사테마파크로 조성을”

김형수 교수, 독립 유산 활용 제안 한류 콘텐츠 전시·숙박시설 건의

중랑구, 을지연습 비상소집 훈련 신속 대응… 류경기

시네마천국 중랑에서 꿈 키우는 아이들

중고생 24명 ‘영화 캠프’ 참여 영화감독·멘토 강사 지도 받고 10분짜리 단편영화 찍어 상영 류경기 구청장 “꿈 더 키우길”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr