항공산업 발전방향 모색…인천공항공사, 세계공항컨퍼런스 개최



2025 세계항공 컨퍼런스 포스토. 인천공항공사 제공

인천국제공항공사는 9월 2~4일 그랜드하얏트 인천에서 ‘2025 세계항공컨퍼런스’를 개최한다고 20일 밝혔다.2016년 시작해 올해로 8회째를 맞는 컨퍼런스는 매년 국내외 산·학·연 관계자와 업계 리더 1000여명이 모이는 항공산업 국제교류의 장이다.올해는 ‘항공산업의 미래 : 첨단기술과 지속가능한 혁신’을 주제로, 첨단기술 도입으로 변화 속도가 빨라진 항공산업의 최신 트렌드를 살펴보고 지속가능한 혁신과 발전방향을 모색하기 위한 강연과 패널토론이 이어진다.우선 국제공항협의회(ACI) 저스틴 어바치(Justin Erbacci) 사무총장과 국제항공운송협회(IATA) 셀든 히(Sheldon Hee) 아태지역 부사장이 각각 ‘글로벌 항공산업의 미래를 향한 도전과 전략적 협력’, ‘아태지역 항공산업의 성장과 지속가능한 혁신과제’를 주제로 기조연설에 나선다.이와 함께 ‘메가허브공항의 미래전략’, ‘기술발전과 고객경험’, ‘항공안전의 미래’, ‘항공산업에서의 로봇기술과 자동화’에 대한 특별 강연과 패널토론이 이어진다.주요 연사로는 아랍에미리트 두바이공항 이스마일 폴랏(Ismail H. Polat) 개발본부장, 네덜란드 스키폴 그룹 키엘 클루스터지엘(Kjell Kloosterziel) 전략본부장, 미국 애틀랜타공항 웨슬리 알메이다(Wesley Almeida) 기술본부장, 독일 프라포트 클라우스 그루나우(Claus Grunow) 전략 및 디지털본부장 등이 나선다.이학재 사장은 “이번 컨퍼런스가 첨단기술의 도입으로 변화될 항공산업의 미래상을 그려보는 의미 있는 논의의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.강남주 기자