김영옥 서울시의회 보건복지위원장, ‘2025 서울 보육인 한마당 축제’ 참석

김 위원장, 보육인 노고 격려 및 감사 메시지 전달

“보육인의 노력과 전문성이 서울 보육의 굳건한 기반”

서울시의회, 저출생 극복 위한 보육 현장 지원 환경 조성에 책임감 있는 자세로 임할 것 약속



지난 26일 ‘2025 서울 보육인 한마당 축제’에 참석해 축사하는 김영옥 위원장



지난 26일 열린 ‘2025 서울 보육인 한마당 축제’에서 김영옥 위원장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 보건복지위원회 김영옥 위원장(국민의힘, 광진3)은 지난 26일 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 서울시와 서울시어린이집연합회 주최로 열린 ‘2025 서울 보육인 한마당 축제’에 참석해, 한 해 동안 헌신한 보육인들에게 감사를 전하고 격려했다.이 행사는 한 해 동안 고생한 보육인에 대한 예우와 감사를 표하기 위해 마련됐으며, 오세훈 시장과 최호정 의장 등 주요 내빈과 보육인 약 1200명이 참석했다. 기념식은 개그우먼 조승희가 진행한 힐링 레크리에이션(제1부)에 이어, 오프닝 영상, 축사, 유공자 표창 수여 등으로 진행되었다.김 위원장은 행사 축사를 통해 보육 현장의 지속가능성을 높이고 보육교직원이 업무에 전념할 수 있는 환경을 조성하는 데 서울시의회가 책임감을 가지고 임할 것을 약속했다.또한 김 위원장은 서울시 난임지원 확대 등 저출생 극복을 위해 서울시 및 시의회가 최선을 다하고 있고, 출산율이 소폭 상승하고 있다고 언급했다. 이러한 출산율 상승은 보육인들이 보육공백 없이 현장에서 노력해주시는 덕분이라며 감사의 인사와 존경의 마음을 전한다고 축사를 통해 전달했다.특히 김 위원장은 감사 퍼포먼스에도 참여해 “보육인 여러분의 진정성 있는 노력과 전문성은 우리에게 믿음을 주고, 믿음은 서울 보육의 기반입니다”라는 메시지를 전달했으며, 이 메시지와 함께 ‘믿음’이라는 핵심 키워드가 중계 화면에 등장했다.이날 행사에는 오세훈 시장이 34년차 최장경력 원장과 최연소 교사 등 보육 유공자 대표 2인에게 직접 표창을 수여했으며, 총 199명의 유공자와 54명의 공모전 수상자가 시장 표창을 받았다.온라인뉴스팀