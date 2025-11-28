광화문 더 밝게… 종로“광장에 9개 전광판 추가”



정문헌(왼쪽) 서울 종로구청장이 지난 25일 구청 기획상황실에서 열린 ‘광화문스퀘어 옥외광고물 자유표시구역 민관합동협의회’ ﻿정기회의에서 성과를 점검하고 있다.

종로구 제공

서울 종로구가 내년 광화문광장과 세종대로 일대를 ‘대한민국 대표 미디어 랜드마크’로 조성하기 위한 추진 계획에 박차를 가하고 있다. 종로구는 지난 25일 구청에서 ‘광화문스퀘어 옥외광고물 자유표시구역 민관합동협의회’ 하반기 정기회의를 열고 올해 성과를 점검하고 내년 사업계획을 논의했다고 27일 밝혔다.지난해 1월 시작된 광화문 스퀘어 프로젝트는 광화문광장과 세종대로 일대 약 22만 1815㎡에서 2033년까지 진행된다. 종로구와 서울시, 행정안전부, 건물주, 광고·법률·회계 전문 등으로 구성된 민관합동협의회가 긴밀히 협의 중이다.정문헌 종로구청장은 “내년에는 광화문스퀘어를 중심으로 K컬처 에너지가 크게 확산될 것”이라며 “광화문광장만의 매력을 살려 월드컵 붉은악마 응원 이벤트를 열고, 세계인의 관심을 끄는 미디어 플랫폼으로 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자