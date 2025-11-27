금천구, 내년 예산안 7511억원 편성…“사회복지 예산 증가”

서울Pn

올해 예산 7649억원 대비 1.8% 감액


금천구청 전경
서울 금천구는 2026년도 예산안 7511억원을 편성해 구의회에 제출했다고 27일 밝혔다.

이는 올해 예산 7649억원보다 138억원(1.8%) 줄어든 감액 편성이다. 경기 침체 장기화와 세입 둔화 등 여건을 고려해 선제적 긴축재정에 나선 것으로 풀이된다. 이번 예산안은 구의회 심의·의결을 거쳐 다음달 22일 확정될 예정이다.

금천구 관계자는 “예산 총액 감소에 대응하고자 정책사업 전반에 걸친 강도 높은 세출 구조조정이 이뤄졌다”며 “신규사업에는 예산 확보 방안 강구 후 신사업 개시 원칙을 적용했다”고 설명했다.

일반회계 기준 정책사업에는 ▲ 사회복지 4377억원 ▲ 도시기반시설 관리·환경 568억원 ▲ 일반공공행정 383억원 ▲ 교육·문화·관광 261억원 ▲ 보건 198억원 등을 반영했다.

다만 사회복지 예산은 전체 예산이 올해보다 251억원이 증가한 4377억원(전체 59.7%)을 편성했다. 생계급여·기초연금 등 취약계층 지원과 촘촘한 복지망을 구축하기 위한 조치다.

아울러 금천구는 지역 상권과 G밸리, 일자리 살리기 등에 모든 역량을 집중하고기 위해 민생경제에 115억원을 편성했다.

유성훈 금천구청장은 “2026년은 어려운 재정 여건으로 구의 살림을 이끌어가기에 쉬운 해는 아니지만, 민생회복과 지역주민 삶의 기본을 지키며 주민 효능 중심의 미래 성장을 준비하는 데 최우선의 가치를 두고 예산을 편성했다”고 강조했다

김주연 기자
