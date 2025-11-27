김길영 서울시의원 “서울 발전 기여 외국인, ‘서울시 명예시민’으로 예우와 지원... 자부심 높일 것”

서울Pn

김 의원, ‘2025년 명예시민증 수여식’ 참석... 신규 명예시민 17명 격려
“명예시민의 애정과 헌신이 서울을 매력적인 도시로 성장시키는 원동력”
“‘명예시민으로서 자부심’ 느낄 수 있도록 서울시의회의 적극적인 노력 약속”


  •
지난 26일 서울시청 본청 8층 다목적홀에서 개최된 ‘2025년 명예시민증 수여식’에 참석해 축사하는 김길영 의원


서울시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 26일 서울시청 본청 8층 다목적홀에서 개최된 ‘2025년 명예시민증 수여식’에 참석해 축사를 전하고 신규 명예시민들을 격려했다.

김 의원은 축사에서 “오늘 명예시민 한 분 한 분의 이야기를 듣다 보니 전 세계가 사랑하는 지금의 서울을 만든 힘은 바로 여러분에게 있었다는 생각이 들었다”며 “서울시의 45만명의 외국인 이웃 가운데에서도 명예시민으로 이름 불린다는 것은 여러분의 노력과 헌신이 그만큼 값지고 의미 있다는 뜻”이라고 강조했다.

이어 “여러분이 서울을 향해 보여주신 애정과 지역사회에 이바지해온 작은 손길 하나까지, 그 마음들이 모여 서울이 이렇듯 함께 살아가는 따뜻한 도시로 성장할 수 있었다”며 명예시민들의 공로를 치하했다.


  •
지난 26일 서울시청 본청 8층 다목적홀에서 개최된 ‘2025년 명예시민증 수여식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.


또한 김 의원은 “서울시의회도 천만 시민의 대의기관으로서 명예시민과 가족 여러분이 서울에서 한층 더 자부심 있게 살아가실 수 있도록 항상 가까이에서 응원하고 지지하겠다”고 밝히며 서울시의회 차원의 지속적인 관심과 지원을 약속했다.

한편, 이날 행사에는 김길영 의원을 비롯해, 김인제 서울시의회 부의장, 김태균 행정1부시장, 구홍석 서울시 국제관계대사 등 서울시 관계자, 16개국 신규 명예시민 17명(남 10명, 여 7명)과 가족, 각국 대사관 관계자 등 약 100명이 참석했다. 명예시민 선정 소감 영상 상영, 환영사 및 축사, 명예시민증서 수여, 기념촬영 등의 순서로 진행됐다.

온라인뉴스팀
