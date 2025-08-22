관악구, 서울대에서 배우는 AI·수학·과학 실험 교육

서울Pn

서울대학교 과학영재교육원 운영 ‘미래채움GO’
서울대 캠퍼스·관악구, 수학·과학 실험교육
서울 관악구가 지난해 주최한 수학·과학 실험 교육 ‘미래채움고(GO)’에서 학생들이 실습에 참여하고 있다.
관악구 제공


서울 관악구는 학생들에게 수학, 과학 분야에 대해 폭넓은 학습경험을 제공하는 실험 교육 프로그램 ‘미래채움G(Gwanak)O(On)’를 운영한다고 22일 밝혔다.

미래채움GO는 자치구와 교육청의 협력 모델인 ‘서울미래교육지구’ 사업의 하나로 지난해부터 중고생에게 지역 교육기관의 인적, 물적자원을 활용한 실험·실습 프로그램을 제공한다.

관악구는 지난 7월 보조사업자 공모를 통해 ‘서울대학교 과학영재교육원’을 운영기관으로 선정하고 오는 9~11월 프로그램을 운영한다. 서울대 사범대 강의실과 실험실에서 총 30회 동안 진행된다.

교육 주제는 인공지능(AI), 수학, 물리, 화학, 생물, 지구과학 등 수학·과학 분야다. 형광 메모보드 만들기, 가상 실험 등 체험형 프로그램 중심으로 학생들의 흥미를 불러일으키도록 구성됐다.

참여 대상은 관내 중·고등학생이다. 구글 폼을 통해 온라인으로 신청할 수 있고, 신청 결과는 개별 통지한다.

박준희 관악구청장은 “청소년들이 학교를 넘어 대학 캠퍼스에서 다양한 방식의 수학, 과학 심화 학습 경험을 통해 미래 역량을 키우는 기회를 갖길 바란다”고 밝혔다.

김주연 기자
