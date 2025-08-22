토요일 23일은 구례로 가자···제8회 오맥축제

얼음·맥주·이벤트로 즐기는 시원한 체류형 야간 축제



전남 구례군이 오는 23일 구례읍 5일시장 일원에서 ‘2025 구례 5일시장 제8회 오맥축제’를 개최한다.오맥축제는 구례읍 중심시가지형 도시재생사업의 일환으로 추진한다. 여름철 전통시장의 방문객 감소와 매출 저하 문제를 해결하고, 침체된 구도심에 활력을 불어넣기 위해 2023년 처음 시작돼 이번이 8회째다.‘얼음 속으로 풍덩! 시원하게 즐기자’를 슬로건으로 내건 이번 축제는 시원한 얼음과 물풍선 릴레이·슬러시·생맥주 등 더위를 날려줄 다양한 프로그램을 마련했다.행사는 오후 3시부터 얼음 컬링 챌린지, 인생네컷, 빵야빵야 물총놀이, 수박 빨리 먹기 예선, 스탬프투어 등 체험 프로그램으로 문을 연다. 이어 오후 5시부터는 버스킹 공연, 게릴라 이벤트, 수박 빨리 먹기 결승, 청년점포 운영, 플리마켓 등이 이어진다.축제 현장에는 생맥주 400ℓ(500cc 기준 800잔 분량)가 준비돼 있다. 맥주 교환권을 구입해 1인당 최대 4잔까지 즐길 수 있다. 가족 단위 방문객을 위해 슬러시는 1잔당 500원에 제공된다. 청년점포와 플리마켓에서는 맥주와 함께 즐길 수 있는 다양한 먹거리와 공예품이 판매되고, 민생회복 소비쿠폰도 현장에서 사용할 수 있어 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.구례군과 도시재생현장지원센터는 행사 준비와 안전관리, 전기·의료·우천 대비 대책을 수립해 방문객들이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 준비했다.구례 5일시장 상인회장은 “오맥축제는 상인과 주민, 관광객이 함께 웃는 자리다”며 “전통시장에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김순호 군수는 “제8회 오맥축제가 군민과 관광객 모두에게 사랑받는 여름밤 명품 축제로 발전하길 기대한다”며 “지속 가능한 운영으로 지역경제 활성화에 힘쓰겠다”고 밝혔다.구례 최종필 기자