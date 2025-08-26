폐암 환자 세상 떠나며 1억 기부…“안 먹고, 안 쓰고 악착같이 모은 돈”

“치료비 없어 고통받는 아이들 위해 써 달라”

60대 폐암 환자가 세상을 떠나면서 “아동들의 치료비로 써달라”고 1억원을 기부한 사실이 알려졌다.가천대 길병원은 지난 21일 세상을 떠난 고(故) 이성덕(63)씨의 가족들로부터 1억원을 기부받았다고 26일 밝혔다.인천시 서구의 한 빌라에 혼자 살았던 고인은 건설현장 일용직, 청소 등 일을 하며 넉넉하지 않은 형편이었던 것으로 알려졌다.이씨의 조카 김모씨는 “폐암으로 아팠던 이모가 ‘아픈 아이들을 위해 남은 재산을 기부해달라’는 뜻을 남겼다”며 “(이모가) 안 먹고, 안 쓰며 악착같이 모은 돈”이라고 말했다.고인은 약 1년 전 폐암 진단을 받았다. 감기인줄 알았던 병이 이미 상당히 악화된 후였다. 그는 병세가 악화돼 지난 15일 입원한 후 형제자매 등 가족들에게 “치료비가 없어 고통받는 아픈 아이들에게 재산을 기부하겠다”는 의사를 밝혀왔다.김우경 가천대 길병원장은 “고인의 고귀한 뜻이 헛되지 않도록 소아청소년 환자들이 건강과 희망을 되찾는데 사용할 것”이라고 말했다.강남주 기자