광진구, 롯데백화점 건대스타시티점과 손잡고 문화예술 활성화

서울 광진구는 지난 22일 롯데백화점 건대스타시티점과 광진구 문화예술 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.


  •
김경호(왼쪽) 서울 광진구청장이 지난 22일 롯데백화점 건대스타시티점이랑 문화예술발전 업무 협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 광진구 제공


광진구 관계자는 “광진구 내 문화예술의 저변을 넓히고, 구민들이 보다 쉽고 가까이 문화를 향유할 수 있도록 상호 협력하기로 했다”고 설명했다. 협약식은 롯데백화점 건대스타시티점 ‘숲, 포레스트’에서 김경호 광진구청장과 김주병 점장을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

협약은 문화예술 발전을 위한 다양한 협력 사업 발굴, 구민 참여 확대를 위한 문화예술 사업 홍보 등이 포함됐다. 광진사진협회의 사진전 ‘우리들의 여름 시선’이 롯데백화점 건대스타시티점 10층에 마련된 전시 공간에서 8월 한 달간 열리고 있다.

김경호 광진구청장은 “광진구 문화예술 발전을 향한 두 기관의 열정이 하나로 모여 마련된 뜻깊은 첫걸음”이라며 “앞으로도 다양한 문화 프로그램과 창의적인 협력사업을 적극 발굴해, 누구나 일상 속에서 문화를 누릴 수 있는 활기찬 문화예술 도시 광진을 만들어가겠다”고 말했다.


서유미 기자
