서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

성북구 전역, 외국인 토지거래계약 허가구역 지정

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“아이들 안전하게”…영등포구, 어린이 보호구역 9

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원, 주민 여가에 진심… 경춘선숲길 복합문화공간

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강남, 자전거·전동 킥보드 주차공간 확대

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

축제 사고율 0%… 중랑 안전관리 최우수상

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

AI로 인구 밀집도·혼잡 선제 조치


  •
류경기(왼쪽 두 번째) 서울 중랑구청장이 제17회 중랑 서울장미축제에서 관계자들과 현장회의를 진행하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구가 ‘2025년 서울시 지역축제 안전관리 우수사례 경진대회’에서 최우수상을 받았다고 26일 밝혔다. 구는 지난해부터 지난달까지 19개월간 총 36건의 크고 작은 지역축제를 안전하게 운영하며 ‘사고 발생률 0%’를 달성했다.

이러한 성과는 ▲현장 중심 안전관리 강화 ▲축제장 주변 위험시설에 대한 선제적 개선 ▲인공지능(AI) 기반 인파경보시스템 도입 ▲책임관리제 시행 등 네 가지 안전관리 목표를 중심으로 체계적인 대책을 수립하고 실천한 결과라고 구는 설명했다.

대표적으로 제17회 중랑 서울장미축제에는 AI 기반 인파경보시스템을 도입해 실시간 인원 밀집도 분석과 혼잡 경보 발령이 가능한 스마트 안전관리 시스템을 구축·운영했다. 축제 현장에서는 고정형 안전 펜스 설치, 교각 진동 저감 공사, 낡은 시설 정비 등 위험 요소에 대한 선제적 조치에 힘썼다.

류경기 중랑구청장은 “축제는 구민이 함께 어우러지는 소통의 장이자 지역의 활력을 이끄는 중요한 문화 행사”라며 “앞으로도 안전이 최우선이 되는 축제 운영으로 누구나 안심하고 참여할 수 있는 지역축제 문화를 만들어 가겠다”고 말했다.


유규상 기자
2025-08-27 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr