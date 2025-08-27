탄소중립 선도하는 노원 ‘100만 그루 나무 심기’ 본격화

아파트 등에 탄소흡수 공간 조성
주민들이 심고 가꾸는 과정 참여
서울 노원구가 탄소중립 실현을 위한 대표 정책 중 하나로 ‘100만 그루 나무심기’ 사업을 본격화한다고 26일 밝혔다.
구는 지난해 환경부와 국토교통부가 공동 주관한 ‘탄소중립 선도도시’ 사업에서 수도권 자치구 중 유일하게 최종 대상지로 선정됐다. 노원구 관계자는 “100만 그루 나무 심기는 주민들이 직접 나무를 심고 가꾸는 과정에 참여한다는 점에서 의미가 깊다”고 설명했다.
먼저 생활숲 조성에 나선다. 아파트 단지, 학교 공터 등 생활권 내 유휴 공간에 마을숲, 학교숲 등 주민이 일상에서 체감할 수 있는 탄소흡수 거점 공간을 조성하는 게 핵심이다.
생활숲 조성 대상지는 아파트, 학교, 유치원, 어린이집 등이며 신청은 해당 공간의 관리책임자가 할 수 있다. 숲 조성을 위해서는 소유자의 동의를 받아야 하며, 조성 후에는 5년간 유지관리 협약을 체결해야 한다.
대상지 선정 과정에서 나무심기 단계부터 조성 이후 유지·관리까지 주민이 적극적으로 참여할 수 있는지를 살핀다. 사업 대상지 신청은 다음달 12일까지다. 나무 식재는 식재에 적합한 가을철인 10월부터 11월 사이에 본격 추진될 예정이다.
서유미 기자
2025-08-27 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지