서울Pn

검색

서울시, 일제강점기부터 숨어있던 시유재산 찾았다…

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 순직 소방관 6위 국립묘지 안장…연말까지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, 다음달까지 DDP쇼룸에서 패션산업 특

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 주민이 만들고 즐기는 ‘동 마을 축제’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경과원, ‘G-바이오 오픈 이노베이션 밋업(Meet-up)’ 참여기업 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기



경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 다음 달 24일 수원컨벤션센터에서 열리는 ‘G-바이오 오픈 이노베이션 밋업(Meet-up)’에 참여할 바이오기업을 모집한다고 28일 밝혔다.

경기도와 수원특례시가 공동 주최하고, 경과원과 (재)수원컨벤션센터가 공동 주관하는 ‘G-바이오 오픈 이노베이션 밋업’은 도내 바이오기업의 기술 상용화, 투자 유치, 법률 자문 등 기업 성장 전 주기를 지원하기 위해 1:1 매칭 상담 방식으로 운영된다.

9월 22일부터 24일까지 같은 장소에서 열리는 ‘G-BIO WEEK × AI CONNECT with G-FAIR 2025’의 주요 프로그램 중 하나다.

‘G-BIO WEEK × AI CONNECT with G-FAIR 2025’에서는 서밋, 포럼, 세미나, 국제회의, 수출상담회, 기술전이, 채용설명회 등 다양한 프로그램이 열린다.

경과원은 밋업 프로그램을 통해 단순 네트워킹을 넘어 기업 성장 전 단계를 아우르는 통합 플랫폼을 구축해, 참여 기업이 전문가로부터 즉각적인 피드백과 실질적 컨설팅을 받을 수 있도록 지원할 계획이다.

김현곤 경과원장은 “이번 행사는 대·중견기업과 스타트업이 서로의 기술과 역량을 나누며 실질적인 협력과 성과를 만들어내는 자리”라며 “경기도는 산·학·연·병·관의 긴밀한 협력을 견인해 글로벌 오픈 이노베이션 생태계 실현을 위한 주도적 기반을 확립하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

정책·행정 최신 기사
정책브리핑(Korea.kr) 최신 보도자료

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

“연 24만원 버스비 지원받으세요” 전 세대 ‘이동

어린이·청소년·청년·어르신 대상 서울 전역·마을버스 이용 시 혜택 새달 1일 신청 접수… 12월 첫 지급 정문헌 구청장 “모두 누릴 공공재”

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr