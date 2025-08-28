경과원, ‘G-바이오 오픈 이노베이션 밋업(Meet-up)’ 참여기업 모집

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 다음 달 24일 수원컨벤션센터에서 열리는 ‘G-바이오 오픈 이노베이션 밋업(Meet-up)’에 참여할 바이오기업을 모집한다고 28일 밝혔다.경기도와 수원특례시가 공동 주최하고, 경과원과 (재)수원컨벤션센터가 공동 주관하는 ‘G-바이오 오픈 이노베이션 밋업’은 도내 바이오기업의 기술 상용화, 투자 유치, 법률 자문 등 기업 성장 전 주기를 지원하기 위해 1:1 매칭 상담 방식으로 운영된다.9월 22일부터 24일까지 같은 장소에서 열리는 ‘G-BIO WEEK × AI CONNECT with G-FAIR 2025’의 주요 프로그램 중 하나다.‘G-BIO WEEK × AI CONNECT with G-FAIR 2025’에서는 서밋, 포럼, 세미나, 국제회의, 수출상담회, 기술전이, 채용설명회 등 다양한 프로그램이 열린다.경과원은 밋업 프로그램을 통해 단순 네트워킹을 넘어 기업 성장 전 단계를 아우르는 통합 플랫폼을 구축해, 참여 기업이 전문가로부터 즉각적인 피드백과 실질적 컨설팅을 받을 수 있도록 지원할 계획이다.김현곤 경과원장은 “이번 행사는 대·중견기업과 스타트업이 서로의 기술과 역량을 나누며 실질적인 협력과 성과를 만들어내는 자리”라며 “경기도는 산·학·연·병·관의 긴밀한 협력을 견인해 글로벌 오픈 이노베이션 생태계 실현을 위한 주도적 기반을 확립하겠다”라고 말했다.안승순 기자