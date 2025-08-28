서울Pn

검색

서울시, 일제강점기부터 숨어있던 시유재산 찾았다…

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 순직 소방관 6위 국립묘지 안장…연말까지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, 다음달까지 DDP쇼룸에서 패션산업 특

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 주민이 만들고 즐기는 ‘동 마을 축제’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“안전 의식 높여라”…동작구, 새달 ‘안전 체험 한마당’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서울 동작구가 새달 진행하는 ‘안전 체험 한마당’ 행사의 포스터. 동작구 제공


서울 동작구는 내달 2일부터 3일까지 이틀간 생활 속 위급 상황을 간접적으로 체험할 수 있는 ‘안전 체험 한마당’(포스터) 행사를 연다고 28일 밝혔다.

안전 체험 한마당은 구민의 안전 의식을 높이고 사고 발생 시 위기 대응 능력을 높이고자 마련됐다. 구청 1층 앞마당에서 열리며, 안전 취약계층과 지역 주민을 대상으로 5개의 안전 체험 부스를 운영한다.

우선 화재 안전 관련 부스에서는 물을 이용한 실제 소화기 사용 방법과 완강기를 사용한 탈출법, 화재 상황을 가정한 안전한 대피 방법 등을 알려준다. 또한 시설 안전 부스에선 다중 밀집 상황을 연출해 안전 행동 요령과 비상시 대처법을, 보건 안전 부스에선 올바른 심폐 소생술 방법에 대해 교육한다.

구는 행사 참여자에게 소화 패치와 방연 마스크 등 교육 교보재를 제공할 예정이다.

박일하 동작구청장은 “이번 행사가 주민에게 안전의 중요성을 되새기는 뜻깊은 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 맞춤형 체험 프로그램과 지속적인 교육을 통해 구민 모두가 안전한 생활 환경을 누릴 수 있는 도시를 만들겠다”고 강조했다.


임태환 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

“연 24만원 버스비 지원받으세요” 전 세대 ‘이동

어린이·청소년·청년·어르신 대상 서울 전역·마을버스 이용 시 혜택 새달 1일 신청 접수… 12월 첫 지급 정문헌 구청장 “모두 누릴 공공재”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr