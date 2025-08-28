서울Pn

검색

서울시, 일제강점기부터 숨어있던 시유재산 찾았다…

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 순직 소방관 6위 국립묘지 안장…연말까지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, 다음달까지 DDP쇼룸에서 패션산업 특

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 주민이 만들고 즐기는 ‘동 마을 축제’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“음식물 쓰레기 같이 줄여요”…서울시 ‘잔반제로 챌린지’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서울시 ‘잔반제로’ 학교 대항전
서울시가 다음달 1일부터 5일까지 ‘학교급식 잔반제로 학교 대항전’을 연다고 28일 밝혔다.
서울시 제공


서울시는 시민들의 음식물쓰레기 감량 참여를 독려하기 위해 ‘잔반제로 챌린지’를 추진한다고 28일 밝혔다.

우선 서울 소재 고등학교를 대상으로 다음달 1∼5일 ‘학교급식 잔반제로 학교 대항전’을 연다. 잔반량 실적과 기대 잔반량의 차이를 평가한다. 우수 학교에는 서울시장상을 수여하고 다음달 23일 열리는 ‘2025 서울 국제기후환경포럼’ 토크 콘서트 참여 특전을 준다.

또한 다음달 6일인 자원순환의 날을 맞아 시민 누구나 참여할 수 있는 온라인 이벤트를 같은달 1일부터 19일까지 진행한다. 음식물을 남기지 않거나 소분·재활용하는 장면을 촬영해 필수 해시태그(#잔반제로챌린지)와 함께 개인 소셜미디어(SNS)에 게시한 뒤 제출하면 된다. 추첨을 통해 치킨, 아메리카노 등 다양한 모바일 상품권을 증정한다.

권민 시 기후환경본부장은 “온오프라인으로 진행되는 다양한 잔반제로 챌린지가 생활 속에서 누구나 쉽게 참여할 수 있는 체험과 실천의 장이 되길 바란다”고 말했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

“연 24만원 버스비 지원받으세요” 전 세대 ‘이동

어린이·청소년·청년·어르신 대상 서울 전역·마을버스 이용 시 혜택 새달 1일 신청 접수… 12월 첫 지급 정문헌 구청장 “모두 누릴 공공재”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr