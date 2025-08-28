“음식물 쓰레기 같이 줄여요”…서울시 ‘잔반제로 챌린지’



서울시 ‘잔반제로’ 학교 대항전

서울시가 다음달 1일부터 5일까지 ‘학교급식 잔반제로 학교 대항전’을 연다고 28일 밝혔다.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 시민들의 음식물쓰레기 감량 참여를 독려하기 위해 ‘잔반제로 챌린지’를 추진한다고 28일 밝혔다.우선 서울 소재 고등학교를 대상으로 다음달 1∼5일 ‘학교급식 잔반제로 학교 대항전’을 연다. 잔반량 실적과 기대 잔반량의 차이를 평가한다. 우수 학교에는 서울시장상을 수여하고 다음달 23일 열리는 ‘2025 서울 국제기후환경포럼’ 토크 콘서트 참여 특전을 준다.또한 다음달 6일인 자원순환의 날을 맞아 시민 누구나 참여할 수 있는 온라인 이벤트를 같은달 1일부터 19일까지 진행한다. 음식물을 남기지 않거나 소분·재활용하는 장면을 촬영해 필수 해시태그(#잔반제로챌린지)와 함께 개인 소셜미디어(SNS)에 게시한 뒤 제출하면 된다. 추첨을 통해 치킨, 아메리카노 등 다양한 모바일 상품권을 증정한다.권민 시 기후환경본부장은 “온오프라인으로 진행되는 다양한 잔반제로 챌린지가 생활 속에서 누구나 쉽게 참여할 수 있는 체험과 실천의 장이 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자