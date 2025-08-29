서울, 중견 제약사들과 ‘바이오 유니콘’ 키운다

서울Pn

오픈이노베이션 상생 협력 박차

대원제약과 ‘예비 유니콘’ 2곳 선정
셀트리온과는 갤럭스 등 4곳 뽑아서울시는 국내 대표 제약사들과 함께 글로벌 바이오·제약 예비 유니콘 기업 육성을 위한 오픈이노베이션 협력에 박차를 가한다고 28일 밝혔다. 오픈이노베이션은 대･중견 제약사가 필요로 하는 바이오 기술을 스타트업과 함께 개발하거나 기술이전하는 상생협력 모델이다.

시는 28~29일 양일간 대원제약·셀트리온과 함께 6개 유망 바이오 스타트업과 햡약을 체결하고 공동연구 및 사업화에 착수할 계획이다. 시는 지난 2023년부터 셀트리온, 2024년부터 대원제약과 각각 협업해 현재까지 총 8개 스타트업을 발굴·육성해 왔다.

이번 협약에 따라 서울시와 대원제약은 올해 오픈이노베이션 2기 기업으로 ▲키텍바이오 ▲아토매트릭스 등 2개 기업을 선정했다. 또 셀트리온과는 오픈이노베이션 3기 기업으로 ▲갤럭스 ▲머스트바이오 ▲테라자인 ▲포트래이 등 4개 기업을 선정했다.

대원제약과 셀트리온은 수년간의 의약품 개발 경험과 산업 현장 경험을 바탕으로 앞으로 1년간 각 스타트업과의 공동연구, 기술 고도화, 투자연계, 글로벌 진출 지원 등 맞춤형 성장 패키지를 제공한다. 또 최종 평가를 통해 우수기업에는 공동연구나 투자, 기술·후보물질 개발 등 추가 협력 기회도 마련할 예정이다.

주용태 시 경제실장은 “서울바이오허브의 오픈이노베이션은 대･중견기업과 스타트업이 상생하며 혁신을 이끌어가는 모델”이라며 “선정된 유망 바이오 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 국내 대표 제약사인 대원제약, 셀트리온과 함께 적극 지원하겠다”고 말했다.


안석 기자
2025-08-29
