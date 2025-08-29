윙·선우정아·pH-1 등 출격…도봉구, ‘청년 음악 축제’ 9월 개최



도봉구 청년 음악 축제 ‘2025 OPCD STAGE’ 홍보 포스터. 도봉구 제공

서울 도봉구가 지역 대표 청년 음악 축제인 ‘OPCD STAGE’를 다음 달 27일 창동역 동측 공영주차장에서 개최한다고 29일 밝혔다.OPCD STAGE는 2022년 ‘OPCD 위크’로 출발해 이듬해 ‘OPCD STAGE’ 등 매년 주제를 달리하며 색다른 무대를 선보이고 있다. 매해 다녀간 인원만 평균 3000명에 달한다. 올해 주제는 ‘발견’이다. 구 관계자는 “신진 음악인은 자신만의 음악 정체성을, 관객은 새로운 음악적 경험을 발견한다는 의미를 담고 있다”고 설명했다.행사는 1, 2부로 나눠 진행된다. 먼저 비트박서 ‘윙’이 소속 그룹 비트펠라하우스와 함께 1부 첫 무대를 연다. 이어 소울딜리버리, UGP, 프레디카소 그리고 신진 아티스트 오픈창동 프렌즈(OPCD Friends)의 무대가 펼쳐진다.1부 마지막 무대는 한국대중음악상 신인상 수상·후보자인 산만한 시선, 최미루, 주혜린, 삼산과 오픈창동 프렌즈의 공연으로 꾸며진다. 2부부터는 선우정아와 pH-1의 무대가 펼쳐진다.2부는 유료티켓 구매가 필요하다. 다음 달 1일 오전 11시부터 인터파크 온라인몰에서 구매 가능하며 티켓 비용은 1만 원, 예매 수수료는 2000원이다. 판매대금은 전액 사회복지공동모금회로 기부된다.오언석 도봉구청장은 “작은 공연으로 시작해 현재는 ‘OPCD STAGE’가 지역을 대표하는 청년 음악 축제로 발돋움했다”며 “앞으로 지역 내 신진 음악인들과 프로 음악인들이 한데 어우러지는 무대를 더 많이 마련해 나가겠다”라고 말했다.유규상 기자