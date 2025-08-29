낭만 가득 여름밤 관악 신원시장 ‘달빛축제’

30일 2차 축제…먹거리 부스·공연·페이백 행사 등



관악 신원시장 달빛축제

서울 관악구 신원시장에서 지난 6월 1차 달빛축제가 열리고 있는 모습.

관악구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 관악구가 무더운 여름밤 더위를 식혀줄 ‘신원시장 달빛축제’ 2차 행사를 오는 30일 개최한다고 29일 밝혔다.10주년을 맞은 신원시장 달빛축제는 ’모두가 함께 즐기는 진짜 공동체 축제‘를 목표로 전 세대가 공감하고 즐길 수 있는 프로그램으로 꾸며진다. 앞서 지난 6월 28일 개최된 1차 행사에서도 큰 호응을 얻었다.이번 2차 행사는 오는 30일 오후 3시부터 오후 9시까지 열린다. 가족들이 함께 즐길 수 있는 ▲ 추억의 놀이 ▲ 먹거리 부스 ▲ 풍성한 문화공연 ▲ 체험 행사 ▲ 구매 금액별 환급(페이백) 상품권과 경품 이벤트 등 다채로운 프로그램이 준비됐다.한입 크기의 먹거리를 맛보고 소포장으로 구매하거나 30·40대의 향수를 불러일으키는 프로그램이 대표적이다. 주민참여형 노래자랑이나 벼룩시장, 전문 사진작가가 제공하는 사진 서비스도 있다.신원시장 상인회는 축제 기간 안전 관리 계획과 신속한 대응 체계도 마련했다.박준희 관악구청장은 “이번 축제가 지역 경제 활성화와 공동체의 화합을 이루는 뜻깊은 시간이 되었으면 좋겠다”고 말했다.김주연 기자