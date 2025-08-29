서울Pn

검색

서울시, 청년 금융 타임머신 서비스 개시…5년 후

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 숨은 독립유공자 230명 찾았다…보훈부에

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구 청소년 정책, 전국 우수사례로 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악 ‘강감찬대로’ 개발 청사진 나왔다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

담양군 문화재단, ‘대나무 기록 원정대’ 참여자 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

담양군문화재단, ‘대나무 기록 원정대’ 모집
인문 강연부터 콘텐츠 제작까지 전 과정 지원
9월 5일까지 접수 마감, 모두 9명 선발 예정
담양군 문화재단이 ‘대나무 기록 원정대’ 참여자를 모집한다. (담양군 문화재단 제공)


담양군 문화재단이 문화 기록 캠페인 ‘대나무 기록 원정대’를 본격적으로 추진하기 위해 참여자를 모집한다.

이번 사업은 (재)전남문화재단이 지원하는 2025 행복전남 문화지소 사업의 일환으로, 담양의 대표 자원인 대나무를 현대적으로 기록하고 재해석해 문화 콘텐츠로 확장하기 위해 마련됐다.

지역 기록과 콘텐츠 제작에 관심 있는 창작자라면 누구나 지원 가능하고, 지원자 중 심사를 거쳐 총 9명을 선발할 예정이다.

참여자들은 3인 1팀으로 활동하게 되며, ▲담양 대나무의 역사 및 인문학적 가치 등 전문가 강연 ▲현장 탐방 및 인터뷰 활동 ▲기록 콘텐츠 기획·제작(팀별 최대 200만원 지원) ▲성과 공유회 등을 지원한다. 모집기간은 오는 9월 5일까지이이다.

재단 관계자는 “이번 프로젝트는 지역 대표 자원인 담양 대나무를 중심으로 담양의 가치를 기록하는 실험적 문화 프로젝트”라며, “담양 고유의 문화 콘텐츠 제작에 관심 있는 분들의 많은 지원을 부탁드린다”고 말했다.


임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

이중섭·박수근… 노원에 뜬 미술 거장들[현장 행정]

노원아트뮤지엄 ‘한국 근현대…’展

동대문 재활용 이끌 ‘자원순환 정거장’ 활짝

삼육보건대·지역 기관 모여 개소식 종이팩 수거·세척 체계 구축 등 협력

“장애인·노인 승강기로 편하게 양평교 다녀요”

영등포, 보행 약자 위해 2대 설치 안양천 체육시설 등 접근성 향상

강서 옛 염강초 부지 ‘유아교육 거점’ 새 옷

서울유아교육진흥원과 이전 MOU 평생학습관 등 기존 인프라와 연계 2030년 개원 목표로 지원 체계 강화

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr