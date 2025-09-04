성수동 연무장길 ‘성동형 보행 안전거리’ 일요일까지 확대

서울Pn

9월 6일부터 매주 토·일 오후 1시~ 5시
주말 다중인파 안전관리 강화를 위한 조치


성동구 성수동에서 운영 중인 ‘성동형 보행 안전거리’ 모습. 성동구 제공


서울 성동구는 성수동 연무장길 일부 구간의 자동차 통행을 제한하는 ‘성동형 보행 안전거리’를 오는 6일부터 기존 토요일에서 일요일까지 시범 확대 운영한다고 4일 밝혔다.

성동형 보행 안전거리는 인파가 집중되는 성수동 연무장길 일부 구간의 자동차 통행을 한시적으로 제한하는 방식으로 그간 매주 토요일마다 운영해왔다. 다만 주말 성수동을 찾는 방문객 증가에 따라 보행 안전을 더욱 강화하기 위해 기존 토요일에 더해 일요일까지 시범적으로 확대 운영한다.

운영 시간과 방식은 기존과 같다. 운영 시간은 매주 토요일과 일요일 오후 1시부터 5시까지이며, 오는 11월 30일까지 운영될 예정이다. 운영 구간은 성수일로 40에서 연무장길 56-1, 성수이로7길 46에서 성수이로7길 36, 그리고 연무장길(금호타운2차 아파트 진출입도로)이 해당한다.

또한 자동차 통제가 이뤄지는 8개 주요 지점마다 모범운전자와 신호수가 2인 1조로 배치되어 외부 차량의 우회 안내와 보행자 이동의 안전을 책임진다.

다만 거주자와 상근자의 차량, 이륜차, 자전거에 한해서는 일부 통행을 허용해 지역 주민의 불편을 최소화한다. 또 추석 연휴(10월 4일~5일)를 비롯해 기상 악화 및 특보 발령 상황에는 운영을 일시 중단한다.

정원오 성동구청장은 “‘성동형 보행 안전거리’를 확대 운영하여 방문객뿐만 아니라 지역 주민들도 더욱 안심하고 걸을 수 있는 환경을 조성하고자 한다”며, “앞으로도 교통 환경에 대한 주민 의견을 지속적으로 수렴해 교통안전 도시 성동 실현을 위해 힘쓸 것”이라고 말했다.

유규상 기자
