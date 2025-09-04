전남도, 여수세계섬박람회 전방위 지원 나서

테스크포스 통해 섬박람회 준비 상황 정례 점검



전남도청 전경.

전라남도가 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위한 전방위 지원체계를 본격 가동했다.전남도는 3일 2026여수세계섬박람회 전남도 지원 테스크포스(TF) 킥오프 회의를 열고, 박람회 준비 상황 점검과 실국별 연계 지원방안 등을 논의했다.TF는 행정부지사를 단장으로 17개 실국과 전남도교육청, 전남경찰청, 서행지방해양경찰청 등 유관기관과 22개 시군이 함께 참여한다.향후 TF는 ▲기획홍보 ▲대외협력 ▲안전운영 ▲문화행사 ▲콘텐츠·환경 등 5개 분야로 세분화해 운영되며 개막 6개월 전까지는 월 1회, 이후부터는 월 2회 정례회의를 열어 박람회 준비 상황을 점검한다.섬박람회 준비상황에 맞춰 5개 분야별로 각 실국 소관업무와 연계해 지원할 계획이다.기획 홍보 분야는 예산지원과, 언론홍보 지원 등 박람회의 대내외적 인지도를 높이고 붐업 확산을 적극 돕고 대외협력 분야에선 참가국과 국제기구 유치, 기업·출향 도민 후원과 기부 유치 등을 협력 지원한다.안전 운영 분야는 교통과 소방·구급, 노약자와 장애인 편의 지원, 자원봉사자 운영까지 종합 안전관리를 지원하고 문화 행사 분야는 개·폐막식과 주요 기념행사, 문화예술 프로그램 등을 지원한다.콘텐츠·환경 분야는 콘텐츠 기획과 행사장 정원 조성과 환경을 정비한다.명창환 부지사는 “2026 여수세계섬박람회는 섬의 가치를 재조명하는 국제행사로 전남의 위상을 세계에 알릴 기회”라며 “TF를 중심으로 유관기관 간 긴밀한 협력을 통해 성공 개최를 이끌겠다”고 강조했다.2026 여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’라는 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 여수 진모지구 일원에서 개최된다.무안 류지홍 기자