서울Pn

검색

서울 위례선 트램, 한달간 예비주행 시험

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

높이 15m 미끄럼틀 타고 ‘슝~’…동작구 신청사

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

경력단절 여성 세무회계 교육하는 양천

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

생활체육 선도하는 ‘건강도시 금천’…수육런부터 파

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 양천구의회, 진주시의회 의회운영위원회 방문 맞아 협력 강화

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
의정 역량 강화와 우수 사례 벤치마킹 위한 비교 시찰 진행

양천구의회 의원들이 진주시의회 의회운영위원회의 방문을 환영하고 있다. 양천구의회 제공


서울 양천구의회는 지난 4일 진주시의회 의회운영위원회 박종규 위원장과 위원들의 비교 시찰 방문을 맞아 양천구의회 회의실에서 상호 발전 방향을 모색하는 등 교류 행사를 가졌다고 5일 밝혔다.

이번 방문은 진주시 의회운영위원회의 의정활동 역량 강화와 우수사례 벤치마킹을 위해 마련된 자리로, 타 지자체와 시설을 직접 방문해 실무 능력을 배양하고 실정에 맞는 시책 개발 기회를 얻고자 추진됐다.

진주시의회 의회운영위원회 위원들은 양천구의회 본회의장과 상임위원회실 등 주요 시설 운영 현황을 살펴보고, 양 도시 간 교류 방안 등에 대한 의견을 나누는 시간을 가졌다.

공기환 양천구의회 부의장은 환영사에서 “이번 교류가 양 의회가 서로의 노하우를 공유하고 협력의 기반을 다지는 중요한 계기가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 더욱 열린 자세로 지방의회 발전을 위해 함께 노력하겠다”고 말했다.

양천구의회는 이번 방문을 계기로 타지역 지방의회와의 교류와 협력을 지속적으로 확대해 의정 역량 강화를 위한 협력 체계를 공고히 한다는 계획이다.


한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 준공업지역 용적률 최대 400%로… 재건축·재

삼환도봉아파트 343% 첫 적용 최고 42층 993가구… 333가구↑ 분담금 평균 1억 7000만원 줄어

청렴 1등급 광진구, 9월은 ‘청렴 페스타’ 운영

권익위 2년 연속 종합청렴도 1등급 달성 쾌거

외국인 ‘문화적 다양성’ 껴안는 구로

‘상호문화 역량강화 교육’ 진행 통장·자치위원 등 200명 참석 강연자에 예이츠 서울대 교수 장인홍 구청장 “존중·포용 중요”

송파구, ‘가뭄 피해’ 강릉에 생수 2만병 긴급 지

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr