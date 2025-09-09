서울Pn

서울시, AI·바이오 스타트업에 2500억 투자…

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

높이 15m 미끄럼틀 타고 ‘슝~’…동작구 신청사

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

어르신 반려동물 의료비 지원하는 양천

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

금천, 공공용지 진출입 시설 무단점용 방지

동대문 숨은 명소 통통 튀는 소개… ‘59초 숏폼 페스타’ 열려요

65편 중 7편 후보 선정… 14일 시상


서울 동대문구는 구민과 방문객이 직접 발굴한 동대문구의 숨은 명소를 1분 미만의 짧은 동영상으로 소개하는 ‘오구오구 동대문 59초 숏폼 페스타’를 오는 14일 개최한다고 8일 밝혔다.

앞서 동대문구는 숏폼 공모전을 개최했으며, 총 65편의 작품이 출품돼 이 가운데 7편의 수상 후보작을 선정했다. 선정된 작품 중 특별상을 제외한 6편은 온라인 심사와 현장 심사를 거쳐 최종 점수를 합산해 순위에 따라 시상할 예정이다. 최우수상 수상자에게는 동대문구청장상과 함께 상금 300만원이 수여된다.

이번 숏폼 페스타는 답십리영화미디어아트센터에서 열리는 ‘2025 페스타! 레트로60: 답십리’와 연계해 ‘페스타 속의 페스타’로 기획했다. 행사는 답십리영화미디어아트센터 3층 라운지에서 열리며, 수상후보작들의 작품을 현장 심사하고, 최종 결과를 확정해 시상식을 진행한다.

이필형 동대문구청장은 “짧은 영상 속에 담긴 주민들의 창의적인 아이디어가 우리 구의 새로운 가능성을 보여주고 있다”며 “앞으로도 문화와 콘텐츠를 통해 주민들과 함께 소통하며 동대문구를 더 젊고 활력 있는 도시로 만들어가겠다”고 말했다.


안석 기자
2025-09-09 24면
