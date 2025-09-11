서울Pn

검색

서울 체력인증센터 100곳으로… 건강 수명 3세

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시, 추석 대비 ‘온라인 축산물·배달앱 반찬’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강변 정비 ‘강동 리버 그린웨이’ 본궤도

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

아이들의 생각이 곧 정책으로… 성북구 ‘아동친화도

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

순천시, 전국 유일 RHS(영국왕립원예협회) 승인 교육 수강생 모집

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

정원치유 및 유희문화 확대에 따른 트렌드 반영 교육
원격교육 병행으로 전국 수강생 접근성 확대


  •
순천시가 전국 유일의 RHS(영국왕립원예협회) 승인 교육 수강생을 모집한다.


순천시가 정원원예와 식물학 분야에서 세계적으로 권위를 인정받는 영국왕립원예협회(이하 RHS)의 ‘RHS 레벨2 자격 식물성장 및 발달원리 교육’ 이론 과정 수강생을 모집한다.

순천만국가정원은 지난 2018년 정원의 역사라 불리는 영국 RHS와 영연방 국가 외 해외 최초로 협약을 체결해 RHS 국제교육센터로 지정됐다. 지금까지 총 21명의 자격 취득자를 배출하며 차별화된 해외 인증 정원교육의 성과를 이어오고 있다.

특히 올해부터는 대면 강의와 원격 강의를 병행해 전국 어디서든 수강할 수 있도록 접근성을 높였다. 교육은 오는 19일부터 2026년 5월 8일까지 정원지원센터에서 진행된다.

정원 교육에 관심 있는 사람이라면 누구나 지원할 수 있다. 영어 시험 응시에 필요한 기본 능력을 갖춰야 한다. 수강을 희망하는 사람은 12일부터 15일까지 정원지원센터 누리집을 통해 접수하고, 신청서 등 관련 서류를 전자우편으로 제출하면 된다.

온라인 접수순으로 선착순 25명을 선발한다. 최종 합격자는 9월 16일 순천시청 누리집 고시공고 게시판을 통해 확인할 수 있다.

시 정원운영과 관계자는 “RHS 교육을 통해 수강생들이 세계적 수준의 정원 전문가로 성장하는 것은 물론 정원 분야 일자리와의 연계에도 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 국가정원을 거점으로 한 순천형 정원산업의 발전을 이끌겠다”고 말했다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “백사마을 사회통합·상징 공간 될 것”

35층·3178가구 명품단지 탈바꿈 12월 철거 완료… 2029년 입주 목표

청년 창업에 날개… 유니콘 키우는 성동[현장 행정]

‘성동청년 창업이룸센터’ 문 열어

착한 소비로 나눔 실천할 중랑구민 모여라

12일 중앙광장서 ‘새마을 알뜰장터’ 재사용 물품 판매 수익 취약층 지원

“치매노리터서 기억·집중력 키워요”…어르신 정신건강

상반기 청림동 등서 1193명 참여 만족도 조사 5점 만점에 평균 4.6 구강 건강 프로그램도 연계 진행

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr